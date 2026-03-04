Έκτακτους ελέγχους στην αγορά τροφίμων πραγματοποίησε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας 524 αυτοψίες σε όλη την επικράτεια εντός του πρώτου διμήνου του έτους, όπου μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης που παρουσιάζονταν στην αγορά ως ελληνικές.

Σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι «οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων είναι διαρκής προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τον καταναλωτή, να στηρίζουμε τις συνεπείς επιχειρήσεις και να αποτρέπουμε πρακτικές που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό» προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η νομιμότητα και η διαφάνεια να είναι κανόνας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων»

Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, διαπιστώθηκαν συνολικά 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συνοδευτικών στοιχείων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.

Μεταξύ των ευρημάτων καταγράφηκαν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και ανακριβών/ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή ως προς τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σε δύο περιπτώσεις παραπλανητικής δήλωσης προέλευσης προϊόντος (ελληνοποιήσεις), όπου πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης παρουσιάζονταν στην αγορά ως ελληνικές, πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους παραγωγούς.

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν ποινές σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.