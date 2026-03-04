Νομοθετική παρέμβαση με στόχο τη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, επιχειρώντας να ανακόψει το φαινόμενο της μείωσης της ποσότητας προϊόντων χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής τους. Όπως αναφέρουν σήμερα «Τα Νέα» σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά τους, η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο και εισάγει υποχρεωτική ειδική επισήμανση για όσα προσυσκευασμένα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά με μικρότερο περιεχόμενο αλλά με τιμή που, αναλογικά, καθίσταται υψηλότερη ανά μονάδα μέτρησης.

Η πρακτική αυτή, γνωστή διεθνώς ως «shrinkflation», έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, ιδίως σε βασικές κατηγορίες αγαθών. Από τρόφιμα μέχρι προϊόντα οικιακής φροντίδας, αρκετές επιχειρήσεις (κυρίως μεγάλες πολυεθνικές) έχουν επιλέξει να περιορίσουν το βάρος ή τον όγκο των προϊόντων τους, διατηρώντας την τελική τιμή στο ίδιο επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ο καταναλωτής να πληρώνει ουσιαστικά ακριβότερα χωρίς αυτό να είναι άμεσα αντιληπτό, καθώς η αλλαγή εντοπίζεται στη συσκευασία και όχι στο καρτελάκι της τιμής.

Με τη νέα ρύθμιση τώρα, κάθε προϊόν που εμφανίζει τέτοια μεταβολή θα πρέπει να φέρει ευδιάκριτη ένδειξη, η οποία θα ενημερώνει ρητά για τη μείωση της ποσότητας. Η σήμανση θα παραμένει στα ράφια για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών από τη στιγμή που το προϊόν με τη μειωμένη ποσότητα διατεθεί στην αγορά, ενώ η ίδια υποχρέωση θα ισχύει ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση λιανικής από τη στιγμή που θα τοποθετεί το προϊόν στο κατάστημά της.

Την ευθύνη για την ανάρτηση και τη διατήρηση της ειδικής ένδειξης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα αναλαμβάνουν τα σούπερ μάρκετ και γενικότερα οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Ωστόσο, το οικονομικό βάρος για την παραγωγή και υποστήριξη της σήμανσης μετακυλίεται στους παραγωγούς ή στους εισαγωγείς των προϊόντων στην ελληνική αγορά. Ο δε έλεγχος της εφαρμογής του μέτρου ανατίθεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Οι ποινές που προβλέπονται για κάθε παράβαση, κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητά της. Έτσι, σε πρώτη φάση μπορεί να δοθεί σύσταση με συγκεκριμένη προθεσμία για συμμόρφωση και παύση της πρακτικής. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο που ξεκινά από 5.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως και τα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης της επωνυμίας της επιχείρησης που παραβιάζει τη νομοθεσία, καθώς και του ύψους του προστίμου που της επιβλήθηκε, ενισχύοντας έτσι την πίεση για τήρηση των κανόνων.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το ακριβές περιεχόμενο, τις διαστάσεις και τη μορφή της σήμανσης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και η περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων, θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Να σημειωθεί ότι στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται και η δημιουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή καταγγελιών από πολίτες, με την ονομασία MyKataggelies. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android και iOS και θα επιτρέπει τόσο ανώνυμες όσο και επώνυμες αναφορές. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να υποβάλει επώνυμη καταγγελία, θα απαιτείται ταυτοποίηση μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών, οι οποίες θα συνοδεύονται από στοιχεία χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού, ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.