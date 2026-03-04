Οι εισαγγελικές αρχές της πόλης Φορλί, στη βόρεια Ιταλία, διεξάγουν έρευνα σε βάρος ενός 27χρονου οδηγού ασθενοφόρου, ο οποίος είναι ύποπτος για τη δολοφονία πέντε ηλικιωμένων ασθενών.

Όλοι οι ύποπτοι θάνατοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη μεταφορά των ασθενών με ασθενοφόρο που οδηγούσε ο συγκεκριμένος άνδρας, όπως δήλωσαν στον Guardian οι δικηγόροι των θυμάτων.

Πηγές της έρευνας ανέφεραν στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι ο 27χρονος —ο οποίος εργαζόταν για τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό αλλά έχει πλέον τεθεί σε διαθεσιμότητα— ενδέχεται να χορήγησε επιβλαβείς ουσίες στους ασθενείς κατά τη διάρκεια των διακομιδών τους μεταξύ νοσοκομείων και οίκων ευγηρίας στην περιοχή Εμίλια-Ρομάνια.

Διεύρυνση των ερευνών

Οι Αρχές εξετάζουν επιπλέον περιπτώσεις, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των πιθανών θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς η έρευνα επεκτείνεται. Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά μια 85χρονη γυναίκα, η οποία απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όλοι οι ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή, ενώ μεταφέρονταν με το ασθενοφόρο που είχε ως βάση το Φορλιμπόπολι. Ένας ασθενής κατέληξε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ οι υπόλοιποι πέθαναν είτε λίγο αργότερα είτε τις επόμενες ημέρες.

Επί μήνες, κανείς από τους συγγενείς δεν είχε εγείρει υποψίες, καθώς οι περισσότεροι πίστευαν ότι οι δικοί τους άνθρωποι ήταν ήδη βαριά άρρωστοι. Η έρευνα ξεκίνησε, όταν η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι ύποπτες συνθήκες

«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για τα συνηθισμένα ασθενοφόρα που μεταφέρουν επείγοντα περιστατικά στα νοσοκομεία με σειρήνες», δήλωσαν οι Μαξ Στάρνι και Μάσιμο Μαμπέλι, δικηγόροι της οικογένειας της ασθενούς που πέθανε τον Νοέμβριο.

Όπως εξήγησαν: «Αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται γενικά για μεταφορές ρουτίνας, όπως για παράδειγμα από έναν οίκο ευγηρίας στο νοσοκομείο για ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο όχημα επιβαίνουν μόνο δύο οδηγοί και δεν υπάρχει νοσηλευτής».

Το τοπικό παράρτημα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού ενημερώθηκε για την έρευνα πριν από τέσσερις ημέρες και έθεσε αμέσως τον οδηγό σε διαθεσιμότητα.

Η δικηγόρος του υπόπτου, Γκλόρια Παρίτζι, δήλωσε στην εφημερίδα la Repubblica ότι ο πελάτης της αρνείται τις κατηγορίες και είναι «βαθιά συγκλονισμένος», σημειώνοντας παράλληλα ότι τέθηκε αμέσως στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών.