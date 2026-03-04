Βέβαιος ότι τουλάχιστον τα δύο από τα τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που καταρρίφθηκαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Κύπρου είχαν ως κατεύθυνση την αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη, εμφανίστηκε ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μιλώντας πριν από λίγα λεπτά στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε χαρακτηριστικά ότι «δύο από τα τέσσερα drones πήγαιναν για τη Σούδα».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν η συγκεκριμένη φράση αποτελεί εκτίμηση του πολιτικού αρχηγού ή κάποια πληροφορία, ο κ. Κουτσούμπας απάντησε με νόημα: «Το ξέρουμε»!

Να σημειωθεί πάντως ότι ο γ.γ. του ΚΚΕ δεν αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο γεγονός, μιλώντας στην αίθουσα της Ολομέλειας.