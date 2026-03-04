Η ενεργοποίηση των μηχανισμών αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο οδήγησε στην επιτυχή αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, έπειτα από εκτόξευσή του από το Ιράν και αφού προηγουμένως διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των συστημάτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, τα οποία επενέβησαν εγκαίρως, εξουδετερώνοντας την απειλή προτού αυτή φτάσει στον στόχο της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αντικείμενο που εντοπίστηκε να πέφτει στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι προέρχεται από πυρομαχικά αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αναχαίτισης. Τα συγκεκριμένα πυρομαχικά κατέληξαν στο έδαφος αφού ο βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε στον αέρα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματισμοί.

«Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας», αναφέρει η Άγκυρα.

Παράλληλα, απευθύνεται προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

«Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας», τονίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.