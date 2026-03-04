Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, καθώς εκτός από τον Σάσα Βεζένκοβ off από την προπόνηση της Τετάρτης ήταν και ο Τόμας Γουόκαπ, ελέω τραυματισμού.

Τα προβλήματα στον Ολυμπιακό είναι non stop, όπως φαίνεται. Εκτός από τον Σάσα Βεζένκοβ, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Τόμας Γουόκαπ την Τετάρτη. Ο Τεξανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στην ομαδική προπόνηση.

Όσον αφορά στον Βεζένκοβ συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που αποκόμισε στη μέση του στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη. Πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί τους δύο αυτούς αγωνιστικούς… πονοκεφάλους, μόλις δύο ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (06/03, 21:15) στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.