Ένα έργο τέχνης του 19ου αιώνα έχει καταφέρει να συγκινήσει μια νέα γενιά θεατών και να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονα συναισθήματα σε όσους το αντικρίζουν. Ο λόγος για τον πίνακα «Η Συνάντηση στα Σκαλιά του Πύργου» του Φρέντερικ Γουίλιαμ Μπάρτον, ο οποίος απεικονίζει την τελευταία στιγμή δύο εραστών λίγο πριν από μια τραγική κατάληξη. Το έργο, εμπνευσμένο από μια μεσαιωνική δανέζικη μπαλάντα, κρύβει ένα βαθιά συγκινητικό νόημα και για λόγους προστασίας μπορεί να εκτεθεί στο κοινό μόλις δύο ώρες την εβδομάδα.

Τα τελευταία χρόνια, το έργο έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα στο διαδίκτυο. Παρότι δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα, βίντεο στο TikTok που καταγράφουν την εμπειρία θέασης του πίνακα, τόσο διαδικτυακά όσο και από κοντά, έχουν γίνει viral, με χρήστες να τον περιγράφουν ως «μια στιγμή που σου κόβει την ανάσα» και «μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή». Πολλοί μάλιστα τον συγκρίνουν με κλασικές τραγικές ιστορίες αγάπης όπως εκείνες του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, τονίζοντας ότι η συγκίνηση που προκαλεί παραμένει αξέχαστη.

Ο πίνακας δημιουργήθηκε το 1864 και φέρει τον πλήρη τίτλο «Ελέλιλ και Χίλντεμπραντ – Η Συνάντηση στα Σκαλιά του Πύργου». Πρόκειται για μια υδατογραφία στην οποία κυριαρχούν έντονες αποχρώσεις κόκκινου και μπλε. Το έργο απεικονίζει την τελευταία μυστική συνάντηση του πρίγκιπα Χίλντεμπραντ με τη γυναίκα που αγαπά, την πριγκίπισσα Ελέλιλ, λίγο πριν εκείνος αντιμετωπίσει έναν τραγικό θάνατο που έχει οργανώσει ο αυστηρός πατέρας της. Οι δύο εραστές ανταλλάσσουν μια τελευταία αγκαλιά, σε μια στιγμή γεμάτη ένταση και συναισθηματική φόρτιση.

Η ιστορία

Η ιστορία ακολουθεί ένα διαχρονικό μοτίβο: ένας σωματοφύλακας ερωτεύεται την πριγκίπισσα που προστατεύει, όμως η σχέση τους είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ακόμη κι αν ο θεατής δεν γνωρίζει την τραγική κατάληξη της ιστορίας, τα συναισθήματα που αποτυπώνονται στα πρόσωπα των δύο μορφών δημιουργούν μια αίσθηση αγωνίας και θλίψης. Ο Μπάρτον εμπνεύστηκε το έργο από μια μεσαιωνική δανέζικη μπαλάντα, την οποία είχε μεταφράσει το 1855 ο φίλος του, Γουίτλι Στόουκς. Στο ποίημα, η Ελέλιλ αφηγείται την ιστορία του έρωτά της λίγο πριν οδηγηθεί και η ίδια σε τραγικό τέλος.

Ο Φρέντερικ Γουίλιαμ Μπάρτον (1816-1900) γεννήθηκε στην Ιρλανδία και ξεκίνησε την καριέρα του ζωγραφίζοντας μικρογραφικά πορτρέτα και αρχαία μνημεία. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως ζωγράφος υδατογραφιών, ενώ αργότερα ανέλαβε τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης. Υπήρξε θαυμαστής των Προραφαηλιτών ζωγράφων, μια επιρροή που διακρίνεται έντονα στο πιο γνωστό έργο του.

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίασής του, ο πίνακας συγκίνησε βαθιά το κοινό. Η διάσημη μυθιστοριογράφος, Τζορτζ Έλιοτ, φίλη του Μπάρτον, σχολίασε τότε ότι το θέμα «θα μπορούσε να είχε γίνει το πιο χυδαίο πράγμα στον κόσμο, όμως ο καλλιτέχνης το ανύψωσε στο υψηλότερο επίπεδο εκλεπτυσμένου συναισθήματος».

Η δημοτικότητα του έργου παρέμεινε εξαιρετικά υψηλή στην Ιρλανδία για δεκαετίες. Το 2012 μάλιστα ψηφίστηκε ως ο αγαπημένος πίνακας του έθνους. Σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο, όπου προσελκύει κάθε εβδομάδα χιλιάδες επισκέπτες που περιμένουν στην ουρά για να τον δουν.

Ο Μπάρτον χρησιμοποίησε γκουάς, ένα είδος υδατοδιαλυτού χρώματος που προσδίδει στο έργο τις έντονες αποχρώσεις για τις οποίες είναι γνωστό. Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνική είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο φως και μπορεί να ξεθωριάσει αν εκτεθεί σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας. Για τον λόγο αυτό, οι επιμελητές της πινακοθήκης λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας. Το έργο εκτίθεται μόλις δύο ώρες την εβδομάδα, ενώ ο φωτισμός στον χώρο παραμένει χαμηλός για να αποφεύγεται η υπερβολική έκθεση στο φως. Μετά το τέλος των ωρών θέασης, ένας υπάλληλος τοποθετεί τον πίνακα σε ειδικά σχεδιασμένο ερμάριο, σε μια διαδικασία που γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό.

Σε μορφή και ουσία, ο πίνακας αποτυπώνει τη δύναμη της αγάπης. Η Τζορτζ Έλιοτ είχε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από την έκφραση του Χίλντεμπραντ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν άνδρα για τον οποίο το φιλί είναι ιερό μυστήριο».

Παρά την ευαισθησία των υλικών, τα χρώματα παραμένουν εντυπωσιακά έντονα ακόμη και 162 χρόνια μετά τη δημιουργία του έργου. Ο Μπάρτον έχει συμπεριλάβει επίσης λεπτομέρειες όπως συνθλιμμένα λευκά πέταλα κοντά στο αριστερό πόδι της Ελέλιλ. Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης της Ιρλανδίας, δρ Καρολάιν Κάμπελ, τα λευκά τριαντάφυλλα συμβολίζουν την αγνότητα και την πίστη.

Η ίδια έχει εκφράσει τον προσωπικό της θαυμασμό για το έργο, σημειώνοντας ότι όταν το είδε για πρώτη φορά εντυπωσιάστηκε από το εκθαμβωτικό μπλε φόρεμα της Ελέλιλ, τα λαμπερά χρώματα και την ένταση της στιγμής, παρότι οι δύο εραστές δεν κοιτάζουν ο ένας τον άλλον. Όπως εξηγεί, ο Χίλντεμπραντ φαίνεται να φιλά το χέρι της, ενώ εκείνη στρέφει το βλέμμα της αλλού, αδυνατώντας να ελέγξει τα έντονα συναισθήματά της. Η ίδια περιγράφει επίσης τη θεατρικότητα της διαδικασίας όταν ανοίγει το ερμάριο και αποκαλύπτεται το έργο, μια στιγμή που χαρακτήρισε ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Στη σκηνή του πίνακα, ο Χίλντεμπραντ βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά πριν από τον θάνατό του, όμως εκείνη τη στιγμή ανήκει για πάντα στην αγαπημένη του και εκείνη σε αυτόν. Με την απεικόνιση της τελευταίας τους συνάντησης, ο Μπάρτον κατόρθωσε να παγώσει τον χρόνο και να μετατρέψει τη σχέση τους σε αιώνια εικόνα αγάπης.

Στην αρχική μπαλάντα, ο πατέρας της Ελέλιλ διατάζει τους επτά αδελφούς της να σκοτώσουν τον Χίλντεμπραντ. Ο πρίγκιπας σκοτώνει τον πατέρα και έξι από τους αδελφούς, όμως ο Μπάρτον επέλεξε να μην εστιάσει στη βία της ιστορίας. Αντίθετα, προτίμησε να αναδείξει τον ρομαντικό δεσμό του ζευγαριού, απεικονίζοντας μια φανταστική, τρυφερή συνάντηση λίγο πριν από τη δραματική εξέλιξη.

Η Κάμπελ σημειώνει ότι παρά το τραγικό τέλος της ιστορίας, πολλοί στην Ιρλανδία θεωρούν το έργο βαθιά ρομαντικό. Όπως λέει, αρκετά ζευγάρια έχουν αρραβωνιαστεί μπροστά στον πίνακα, ενώ ένα αντίγραφό του υπάρχει στο κεντρικό ληξιαρχείο της πόλης, γεγονός που τον συνδέει στο μυαλό πολλών ανθρώπων με την αγάπη και τον γάμο.

Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου Γέιλ, Τιμ Μπάρινγκερ, γνώρισε το έργο αρχικά μέσα από καρτ ποστάλ και εκτυπώσεις, πριν το δει από κοντά στο Δουβλίνο πριν από περίπου 20 χρόνια. Όπως δήλωσε στο BBC, πρόκειται για ένα διαχρονικό έργο που συνδυάζει στοιχεία βικτωριανά, μεσαιωνικά και σύγχρονα.

Στο τέλος της ιστορίας της μπαλάντας, η Ελέλιλ προσπαθεί να σώσει τον τελευταίο αδελφό της, αποσπώντας άθελά της την προσοχή του Χίλντεμπραντ. Η κίνηση αυτή δίνει την ευκαιρία στον αδελφό της να καταφέρει το θανατηφόρο χτύπημα. Ο Χίλντεμπραντ πεθαίνει από τα τραύματά του και η Ελέλιλ χάνει και εκείνη τη ζωή της αργότερα, αφού αφηγηθεί την ιστορία τους, με την καρδιά της να έχει κυριολεκτικά ραγίσει.

Για δεκαετίες, ο πίνακας αποτελούσε σύμβολο αδιάλλακτου ρομαντισμού για ιστορικούς τέχνης και για τους Ιρλανδούς. Σήμερα, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια νέα γενιά ανακαλύπτει αυτό το έργο του 19ου αιώνα. Σε μια εποχή που πολλοί θεωρούν ότι οι σχέσεις έχουν γίνει πιο επιφανειακές, η δημιουργία του Μπάρτον θυμίζει μια περίοδο όπου οι δηλώσεις αγάπης γίνονταν πρόσωπο με πρόσωπο και οι εραστές ήταν διατεθειμένοι να ρισκάρουν τα πάντα για ένα τελευταίο φιλί. Έτσι, η «Συνάντηση στα Σκαλιά του Πύργου» μοιάζει ταυτόχρονα με μια μεσαιωνική χρονοκάψουλα από το 1864 και με κάτι που εξακολουθεί να συγκινεί βαθιά ακόμα και το 2026.