Οι εξ αναβολής αγώνες Κηφισιά – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (4/3).

Ο «δικέφαλος του βορρά» καίγεται για τη νίκη καθώς αν τα καταφέρει θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο για να μείνουν μόνοι στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 πόλο ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισραήλ – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

20:00 Novasports Prime Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

20:30 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς

21:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports Start Φούλαμ – Γουέστ Χαμ Premier League

21:30Novasports 4HD Άστον Βίλα – Τσέλσι Premier League

21:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Μπράιτον – Άρσεναλ Premier League

22:00Novasports 1HD Λάτσιο – Αταλάντα Coppa Italia

22:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Τουλούζ Κύπελλο Γαλλίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership

22:15 Novasports Prime Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League