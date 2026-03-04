Η ΕΛΒΟ, η κορυφαία αμυντική βιομηχανία οχημάτων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τον διορισμό του Αντώνη Βιτετζάκη ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

Ο Αντώνης Βιτετζάκης, Υποστράτηγος εν αποστρατεία, υπηρέτησε στο Τεχνικό Σώμα του Στρατού Ξηράς, όπου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διοικητής Στρατιωτικών Εργοστασίων. Έχει εμπειρία σε όλα τα είδη στρατιωτικών οχημάτων, ΤΟΜΑ και άρματα μάχης, καθώς και σε έργα που αφορούν στη συντήρηση, αναβάθμιση και ειδική χρήση τους.

Ο κ. Βιτετζάκης είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Project Management από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ΕΛΒΟ είναι ο εθνικός κατασκευαστής οχημάτων της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια, όντας η μόνη ελληνική βιομηχανία με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση και αναβάθμιση διαφόρων στρατιωτικών και εμπορικών οχημάτων. Από εμπορικά λεωφορεία και πυροσβεστικά οχήματα, μέχρι την κατασκευή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) των φορτηγών Styer, της Mercedes G-class και των Hummers, των τεθωρακισμένων οχημάτων Leonidas, του άρματος μάχης Leopard και άλλων.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς και οργανωμένης επένδυσης σε υποδομές, εξοπλισμό, τεχνολογία και προσωπικό, ο διορισμός του Υποστράτηγου (Ε.Α.) Βιτετζάκη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής εμπειρίας της ΕΛΒΟ και την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση της, στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξης μιας από τις κορυφαίες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.