Η 36χρονη Κουίν, κάτοικος του Williamsburg και lifestyle influencer, δηλώνει ότι έμεινε πραγματικά άφωνη από το κύμα στήριξης που δέχτηκε, αφού αποκάλυψε ότι αγόρασε νυφικό, παρότι δεν έχει σύντροφο.

«Ειλικρινά περίμενα ότι ο κόσμος θα νόμιζε πως είμαι τρελή», είπε. «Αλλά η ανταπόκριση ήταν απίστευτα θετική. Δεν το περίμενα καθόλου αυτό».

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της την προσκαλούσε επί δύο εβδομάδες να περάσει από ένα κατάστημα με νυφικά. Εκείνη αρχικά αρνιόταν. «Της έλεγα συνεχώς: “Κορίτσι μου, σ’ αγαπώ και θέλω να σε στηρίξω, αλλά δεν έχω καμία δουλειά εκεί, είμαι πολύ single“», θυμάται γελώντας.

Τελικά, όμως, η φίλη της κατάφερε να την πείσει και τότε συνέβη κάτι απρόσμενο. «Δεν έψαχνα νυφικό. Νιώθω ότι το νυφικό με βρήκε εκείνο», είπε με ενθουσιασμό. «Και φυσικά η τιμή έπαιξε τεράστιο ρόλο. Να βρίσκεις ένα φόρεμα αξίας 4.500 δολαρίων μόλις με 100; Αυτό από μόνο του είναι απίστευτο».

Ωστόσο, όπως τονίζει, δεν ήταν μόνο το οικονομικό. «Πέρα από την τιμή, μου ταίριαζε υπέροχα. Και μπορούσα να με φανταστώ να το φοράω με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο μέλλον», εξήγησε. Αρχικά σκέφτηκε να κρατήσει την αγορά μυστική. «Στην αρχή έλεγα: “Δεν το λέω σε κανέναν αυτό”», είπε γελώντας. «Αλλά μόλις γύρισα σπίτι σκέφτηκα: “Ξέρεις κάτι; Είναι κάπως αστείο τελικά“».

Ως influencer που μιλά συχνά για τη δύναμη της πρόθεσης και του manifestation (δηλαδή της μεθόδου μετατροπής ιδεών, στόχων και επιθυμιών σε πραγματικότητα), θεώρησε πως η ιστορία της ίσως ενθαρρύνει και άλλους. «Πάντα έκανα τα πράγματα με τον δικό μου χρόνο και με τον δικό μου τρόπο. Οπότε, αν το καλοσκεφτείς, το να αγοράσω το νυφικό πριν γνωρίσω τον άνθρωπο, μου ταιριάζει απόλυτα», είπε η ίδια στη New York Post.

Μάλιστα, η εμπειρία την επηρέασε συναισθηματικά περισσότερο απ’ όσο περίμενε. «Υπήρχε κάτι στο να δοκιμάζω το φόρεμα που με βοήθησε να οραματιστώ τον γάμο με έναν τρόπο που δεν είχα κάνει ποτέ πριν. Μου έφερε ξανά ενθουσιασμό και μου θύμισε να παραμένω ανοιχτή και αισιόδοξη».

Η Κουίν, που κατάγεται από τη Νότια Καλιφόρνια και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη πριν από τέσσερα χρόνια, είναι single εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει σύντομα, σύμφωνα με την ίδια. «Τα μηνύματά μου στο Instagram έχουν πάρει φωτιά», αποκάλυψε. «Πίστευα ότι οι άντρες θα το έβλεπαν αυτό και θα νόμιζαν πως είμαι τρελή, αλλά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από άντρες».

Και καταλήγει με χαμόγελο: «Οπότε σκέφτομαι πως ίσως αυτό το νυφικό να είναι απλώς η αρχή της ιστορίας».