Επέστρεψε πίσω στη Θεσσαλονίκη με ασφάλεια η αποστολή της Κ18 του Άρη, μετά τον εγκλωβισμό της στο Αμπού Ντάμπι έπειτα από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Ο πατέρας αθλητή της Κ18 του Άρη, Μανώλης Χατζηλάμπρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε πως πλέον είναι πολύ χαρούμενοι, που γύρισαν τα παιδιά πίσω.

«Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα γιατί όταν είσαι μακριά, το παιδί σου έχει πάει για μπάσκετ και γίνεται πόλεμος, καταλαβαίνετε το άγχος μας και το τι ζήσαμε αυτές τις μέρες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, με την Ευρωλίγκα, την ΚΑΕ Άρης και το υπουργείο μας, κατάφεραν τα παιδιά μας και γύρισαν πίσω. Έχουν μείνει πίσω γονείς και η σκέψη μας είναι σε αυτούς και σε όλους τους Έλληνες, που είναι εκεί. Έχουμε καταλάβει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να είσαι σε μία ξένη χώρα, που γίνεται και πόλεμος. Ευτυχώς δεν διακόπηκε καθόλου η επικοινωνία μας. Δε σας κρύβω ότι δεν κοιμόμασταν με αποκορύφωμα τα ξημερώματα της Τρίτης. Να σε παίρνει το παιδί σου, να σου λέει ‘μπαμπά κατεβαίνουμε στο λόμπι’ και μετά να σου λέει ‘κατεβαίνουμε στο πρώτο και μετά στο δεύτερο υπόγειο’, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας αθλητή.