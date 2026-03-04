Ένας 33χρονος αστυνομικός από τη Μινεσότα, ο Cody Siebert, πατέρας δύο μικρών παιδιών και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της τοπικής κοινωνίας, πέθανε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, αφότου διαγνώστηκε με σοβαρή εγκεφαλική λοίμωξη που ξεκίνησε από τη μύτη και εξαπλώθηκε στον εγκέφαλο.

Ο Siebert, λοχίας στο East Range Police Department, άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή, «ύστερα από μια ξαφνική και γενναία μάχη με εγκεφαλική λοίμωξη», όπως επιβεβαίωσε ο αδελφός του μέσω καμπάνιας στο GoFundMe. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Minnesota Star-Tribune, η λοίμωξη ξεκίνησε από τη ρινική κοιλότητα και εξαπλώθηκε ταχύτατα στον εγκέφαλο.

Παρά τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, ο Siebert πρόλαβε να δηλώσει πως επιθυμεί να δωρίσει τα όργανά του, μια απόφαση που η οικογένειά του χαρακτήρισε πράξη βαθιάς προσφοράς και ανθρωπιάς. «Αν γνώριζες τον Cody, ήξερες ότι είχες έναν φίλο», έγραψαν οι συγγενείς του. «Είχε ένα σπάνιο χάρισμα να συνδέεται με τους ανθρώπους. Αν συναντιόσουν μαζί του, ήξερες πως θα ακολουθούσε μια ειλικρινής συζήτηση. Η απουσία του αφήνει ένα τεράστιο κενό στην κοινότητά μας».

Ο Siebert αφήνει πίσω τη σύντροφό του Karen Blais και τους δύο γιους τους, τον Reese, 2 ετών, και τον Bayne, μόλις 1 έτους, τους οποίους η οικογένεια αναφέρει ως «τη μεγαλύτερη περηφάνια και χαρά της ζωής του».

Στην επαγγελματική του πορεία, θεωρείται ο άνθρωπος που δημιούργησε το πρόγραμμα Κ-9 στο αστυνομικό τμήμα της Babbit και το μετέφερε στο East Range το 2023, μαζί με τον πιστό τετράποδο συνεργάτη του, τον σκύλο K9 Taconite. Παράλληλα, υπηρετούσε ως αστυνομικός Κ-9 στο Mesabi East School District, όπου συχνά έπαιζε μπάσκετ με τους μαθητές στις προπονήσεις.

«Αγαπούσε τους ανθρώπους. Όχι μόνο να “πιάνει τους κακούς”, αλλά να πηγαίνει στα σχολεία, να μιλάει, να νοιάζεται», δήλωσε ο αδελφός του, Brandon Siebert. Το ίδιο συναίσθημα εξέφρασαν και οι συνάδελφοί του: «Ο λοχίας Siebert ήταν γνωστός για την ανέμελη, χαρούμενη προσωπικότητά του. Λέγαμε πως, αν δεν μπορούσες να τα βρεις με τον Cody, τότε το πρόβλημα ήταν δικό σου».

Μετά τον θάνατό του, το περιπολικό του στολίστηκε με μπλε κορδέλα και την επιγραφή «In memory 119», τον αριθμό του σήματός του, και τοποθετήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Πολίτες κορνάριζαν και άφηναν λουλούδια και μπαλόνια σε ένδειξη τιμής. Ο σκύλος-συνεργάτης του, ο Tac, αποσύρεται από την υπηρεσία και θα παραμείνει με την οικογένεια.

Η οικονομική στήριξη προς την οικογένεια υπήρξε συγκινητική: η καμπάνια στο GoFundMe ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό στόχο και πλησιάζει τις 106.000 δολάρια. Η οικογένεια, ωστόσο, έχει ήδη βιώσει και άλλη τραγωδία, καθώς η 31χρονη νύφη του Siebert, Alyssa Siebert, νοσηλεύτρια και επίσης δωρήτρια οργάνων, πέθανε τον Οκτώβριο από ανεύρυσμα εγκεφάλου, αφήνοντας πίσω δύο μικρά παιδιά.

Η ιστορία του Cody Siebert έχει συγκλονίσει τη Μινεσότα, αφήνοντας πίσω της ένα βαθύ αποτύπωμα προσφοράς, ανθρωπιάς και απώλειας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.