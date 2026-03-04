Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κάνει το επόμενο βήμα επέκτασης στην Ελλάδα, καταθέτοντας αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας παραρτήματος, με την ονομασία «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Αθήνας (EUC Athens)».

Το campus, σε πρώτη φάση, θα αναπτυχθεί σε έκταση 50 στρεμμάτων, με δυνατότητα επέκτασης έως και 100 στρέμματα, στην περιοχή της Παλλήνης. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το EUC Athens θα περιλαμβάνει σύγχρονα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητικά εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, κέντρα προσομοίωσης και κλινικής εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη, διοικητικές υπηρεσίες, σύγχρονους φοιτητικούς χώρους, καθώς και ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών.

Τέσσερις σχολές και κλινική εκπαίδευση

Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του, το EUC Athens θα λειτουργήσει τέσσερις Σχολές: Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών και Νομική Σχολή.

Παράλληλα, θα συνεργάζεται με φορείς έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στρατηγική συνεργασία με τον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών για την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας.

Επένδυση άνω των 50 εκατ. ευρώ και επόμενα βήματα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων φοιτητών θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και των απαιτούμενων αξιολογήσεων τόσο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) όσο και από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Το νέο Παράρτημα στην Αθήνα θα βασιστεί στη μακρόχρονη εμπειρία του μητρικού ιδρύματος στην Κύπρο και στην τεχνογνωσία και τις βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί με τη λειτουργία του πρώτου παραρτήματος Κυπριακού πανεπιστημίου στο εξωτερικό από το 2022, του παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη.

Αν.Καθηγητής Ευριπίδης Στυλιανίδης, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια Elizabeth Johnson, Κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγητής, Λοϊζος Συμεού Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μανώλης Μπεντενιώτης Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μιχάλης Πετρίδης Οικονομικός Διευθυντής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στην Galileo Global Education, τον μεγαλύτερο όμιλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με δίκτυο 54 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και περισσότερους από 300.000 φοιτητές σε 13 χώρες.