Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τους επιβάτες του ΗΣΑΠ στην Αθήνα, καθώς ένας συρμός σε χρώμα φούξια έκανε την εμφάνισή του στις ράγες.

Ένα τρένο βαμμένο σε έντονη ροζ απόχρωση κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί στο απόλυτο trend των social media.

Το viral βίντεο που ανέβηκε αρχικά στο TikTok, πυροδότησε χιλιάδες αναδημοσιεύσεις, με χρήστες να μοιράζονται πλάνα από το πέρασμά του σε σταθμούς ΗΣΑΠ όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Κηφισιά.

Το φούξια τρένο που διασχίζει το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας δημιούργησε αίσθηση αισιοδοξίας, με πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για μόνιμη παρέμβαση ή για διαφημιστική καμπάνια.