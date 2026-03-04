Ο Γιώργος Φραγκούλης οργάνωσε μια άκρως ρομαντική έκπληξη και, κρατώντας ένα λαμπερό μονόπετρο, ζήτησε από τη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια του τένις Αρίνα Σαμπαλένκα να γίνει σύζυγός του. Η ίδια είχε αφήσει ουκ ολίγες φορές να εννοηθεί δημόσια πως περίμενε αυτή τη στιγμή και τελικά η πολυπόθητη πρόταση έγινε πραγματικότητα, με την απάντηση να είναι φυσικά θετική.

Το ζευγάρι γνωστοποίησε τα χαρμόσυνα νέα με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, επιλέγοντας λιτά λόγια: «Εσύ και εγώ για πάντα. 3 Μαρτίου 2026». Το βίντεο που δημοσίευσαν αποτυπώνει το σκηνικό που είχε ετοιμάσει ο Έλληνας επιχειρηματίας, με ροζ και λευκά άνθη και δεκάδες κεριά να δημιουργούν μια ονειρική ατμόσφαιρα για τη «μεγάλη ερώτηση». Η Σαμπαλένκα εμφανώς συγκινημένη αγκάλιασε τον σύντροφό της, επισφραγίζοντας την απόφαση να προχωρήσουν μαζί στο επόμενο βήμα.

Η 27χρονη τενίστρια διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της, καθώς βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, με 22 τίτλους και έσοδα άνω των 46 εκατομμυρίων δολαρίων από τουρνουά. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διατηρεί στενή φιλία με την Πάουλα Μπαντόσα, με την οποία συχνά μοιράζεται στιγμές εντός κι εκτός γηπέδων.

Οι… προετοιμασίες για το μονόπετρο

Οι δημόσιες «νύξεις» για γάμο είχαν ξεκινήσει μήνες πριν. Μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Μπρίσμπεϊν, η Σαμπαλένκα είχε ευχαριστήσει τον σύντροφό της μπροστά στο κοινό, λέγοντας με νόημα πως ελπίζει σύντομα να τον αποκαλεί «κάπως αλλιώς», προσθέτοντας χαριτολογώντας «ας βάλουμε λίγη επιπλέον πίεση». Αντίστοιχο πείραγμα είχε κάνει και στο US Open, όταν σχολίασε πρόταση γάμου που έγινε στις εξέδρες, ρίχνοντας μια γεμάτη νόημα ματιά προς το μέρος του.

Πιστός της υποστηρικτής ο Φραγκούλης

Ο Φραγκούλης, γεννημένος στο Σάο Πάολο με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη, είναι ιδρυτής της Oakberry, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αλυσίδας με προϊόντα ακάι και παρουσία σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Από το 2024 η Σαμπαλένκα αποτελεί ambassador της εταιρείας, με τη συνεργασία τους να συνδυάζει επαγγελματική και προσωπική σύμπλευση.

Σταθερός υποστηρικτής της σε κάθε τουρνουά, ο Έλληνας επιχειρηματίας βρίσκεται συχνά στο πλευρό της, τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δύσκολες στιγμές, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους βασίζεται σε αμοιβαία στήριξη και κοινά όνειρα.