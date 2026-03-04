Για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενημερώνει αυτή την ώρα τη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στην ελληνική αποστολή στην Κύπρο επεσήμανε ότι είναι «αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες».

«Μετά από επικοινωνία μου με τον πρόεδρο της Κύπρου, στείλαμε το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων, τη φρεγάτα Ψαρά και 4 F16 Viper. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική με έναν στόχο μόνο, να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Η απειλή κατά της Κύπρου είναι απειλή κατά εδάφους της ΕΕ», είπε.

Αναφερόμενος προηγουμένως σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή επεσήμανε πως «είναι πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και έντασης και προκαλούν απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες. Επιβεβαιώνοντας ότι ο χάρτης των παγκόσμιων συσχετισμών μεταβάλλεται και η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η επόμενη ημέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και αυτοδιάθεση του λαού που καταπιέζεται επί δεκαετίες με τον απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος για να πάψει να αποτελεί απειλή για την ειρήνη. Η χώρα τέθηκε σε ετοιμότητα, ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων και δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού. Υπάρχει ειδικό σχέδιο και, μόλις καταστεί εφικτό, να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν».

Όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, «η φρούρηση ευαίσθητων στρατηγικών υποδομών είναι αυξημένη ειδικά και σε ό,τι αφορά στόχους. Σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς τις συρράξεις τις ακολουθούν και μετακινήσεις πληθυσμών προς στην ασφαλέστερη Δύση. Κάτι τέτοιο ακόμα δεν είναι ορατό. Η χώρα μας όμως πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε δυνατή εξέλιξη στα πεδία».

Για τις οικονομικές συνέπειες επισήμανε πως «τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα εφόσον χρειαστεί να εφαρμόσουν μέτρα. Εξετάζουμε τα σενάρια – αν απαιτηθεί θα ληφθούν μέτρα για έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων.

Στα αχαρτογράφητα νερά των ανακατατάξεων η πολιτική σταθερότητα της χώρας αποτελεί προϋπόθεση ασφάλειας. Καλώ όλους να αντιληφθούν ότι τα μικρά και τα κομματικά είναι καιρός να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά. Ας τα σκεφτούν όλα αυτά οι επαγγελματίες ανησυχούντες, η εξωτερική πολιτική ασκείται με εθνικά κριτήρια. Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή παράγει μόνο αστάθεια και αλυσιδωτές κρίσεις. Κάτι που δεν το θέλουμε».

Σχετικά με τις επικοινωνίες που είχε με άλλους ηγέτες επισήμανε: «Θέλω να επιστήσω την περιοχή σας για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο. Είναι λογικό το Ισραήλ να αντιδράσει σε επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χεζμπολάχ αλλά μια εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση θα έδινε επιχειρήματα στη Χεζμπολάχ».

«Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται πανίσχυρος κρίκος»

«Προς το παρόν έχουμε την ευκαιρία σε αυτή την αίθουσα να δώσουμε πρώτο δείγμα ευθύνης και εθνικής συστράτευσης στη στάση μας με το νομοσχέδιο για ψήφο αποδήμων. Για αυτό επέμενα να μην αναβληθεί η συζήτηση για να ψηφίσουμε για την επιστολική ψήφο. Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης. Απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από όπου κατοικούν. Είναι αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας που κατοικούν εκτός ελληνικής επικράτειας. Στην πράξη το κράτος δίσταζε να τους κάνει μέρος των εξελίξεων στη μητέρα πατρίδα. Αυτό αλλάζει και από τις υποσχέσεις το κάνει έργο», είπε ακόμη στην ομιλία του και συνέχισε:

«Σήμερα θα αποφασίσουμε αν η φωνή ενός συμπατριώτη μας στο εξωτερικό θα έχει το ίδιο βάρος με εκείνη ενός στο εσωτερικό.

Δυστυχώς το κράτος μας τιμούσε την διασπορά μόνο στα λόγια και όχι στην πράξη. Αυτό αλλάζει και από τις υποσχέσεις περνάμε στα έργα από αυτή την κυβέρνηση που άνοιξε τον δρόμο της συμμετοχής.

Δυο είναι οι κομβικές αλλαγές:

Η δυνατότητα όλων όσοι είναι εγγεγραμμένοι να ψηφίζουν επιστολικά και στις εθνικές κάλπες.

Η δεύτερη αφορά την εκπροσώπησή τους στη Βουλή όχι μέσα από τη λίστα επικρατείας αλλά με τον καθορισμό μιας τριεδρικής περιφέρειας μόνο γι’ αυτούς».

Κλείνοντας είπε: «Η κατεύθυνση αυτή είναι βαθιά δημοκρατική και απαντά στην απόσταση από την πολιτική, στην αδιαφορία και την αποχή. Με τα social media συχνά να αλλοιώνουν την αλήθεια παράγοντας σύγχυση. Εκεί που βλέπω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι όταν μιλώ με συμπολίτες μας εκτός Ελλάδος. Που κρατούν άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού. Όλα αυτά συντείνουν στην ανάγκη το νομοσχέδιο να εγκριθεί από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το σωστό απέναντι στον παγκόσμιο ελληνισμό: παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, να συμφωνούμε στα μείζονα και στα σημαντικά».

Σημειώνεται πως η ομιλία του πρωθυπουργού γίνεται στο πλαίσιο της συζήτησης για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Επίθεση σε Κουτσούμπα και στα δεξιά της ΝΔ – «Όταν μιλούσα για πατριώτες της φακής μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές»

«Η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της ΝΔ. Χαίρομαι που σε αυτό υπάρχει ομόφωνη συμφωνία για την ορθότητα της δικαστικής απόφασης. Ήταν μια τραυματική εμπειρία την οποία θέλω να αφήσουμε οριστικά πίσω μας», τόνισε, ο πρωθυπουργός, στη δευτερολογία του.

Για την πρωτοβουλία της Ελλάδας να παρέχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις. Και είπε απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα: «Κύριε γραμματέα θα περίμενα στο ζήτημα αυτό μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα συνδράμει έμπρακτα την Κύπρο σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.

Δεν μπορώ να μη σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη στα δεξιά της ΝΔ που ενώ ήταν πάντα υπέρμαχοι να επιστρατεύει η χώρα την ισχύ της διαπίστωσα μια αμηχανία για την πρωτοβουλία αυτή της ελληνικής κυβέρνησης. Είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς πατριώτες της φακής και μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές.

Για την επιστολική ψήφο:

«Είναι θετικό ότι συμφωνούμε επί της αρχής. Θα φτάσουμε ελπίζω στους 200 βουλευτές αλλά θέσατε δυο ζητήματα που με προβλημάτισαν. Το πρώτο είναι ο τρόπος εκλογής τους εκτός επικρατείας σε διπλές εκλογές και ζήτησα από τον υπουργό μια διάταξη για να ισχύει το νέο σύστημα αλλά θέλω να κάνετε κι εσείς μια χειρονομία καλής θέλησης γιατί δημιουργείται μια πολύ μεγάλη περιφέρεια. Ελάτε κ. Ανδρουλάκη να συμφωνήσουμε να κατατμήσουμε τον κόσμο σε 3 μονοεδρικές περιφέρειες. Μια στην Ευρώπη την Αφρική και τη Μ. Ανατολή, μια στη βόρεια και νότια Αμερική και μια στην Ασία και την Ωκεανία. Είστε σύμφωνος κ. Ανδρουλάκη με μια τέτοια πρωτοβουλία; Ξέρω ότι θα διαφωνήσετε γιατί αυτό είχε τεθεί και στην διακομματική και λέγατε ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί ευνοείται η ΝΔ άρα υπάρχει εδώ ένα στοιχείο υποκρισίας.

Δεν μπορώ να μην αφήσω ασχολίαστη την παρατήρησή σας ότι η χώρα θυμάται την ομογένεια μόνο για προεκλογικούς λόγους. Οφείλω να σας θυμίσω ότι η χώρα διαθέτει μια εθνική στρατηγική απόδημου ελληνισμού και κορωνίδα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η επίσημη αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας με απόφαση της UNESCO που δρομολογήθηκε από αυτή την κυβέρνηση», τόνισε ο πρωθυπουργός.