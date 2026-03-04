Με ισχυρό ρυθμό συνέχισε το 2026 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς η επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε σε 1,98 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 13,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.\n\n\n\nΣύμφωνα με τα στοιχεία, η διεθνής κίνηση έφτασε τους 1.427.062 επιβάτες, αυξημένη κατά 14,4% έναντι του 2025, ενώ η κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 554.622 επιβάτες, με άνοδο 9,9%.\n\n\n\nΣχεδόν 4 εκατ. επιβάτες στο δίμηνο\n\n\n\nΣτο σύνολο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, η κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τους 3.974.232 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με το 2025. Στο ίδιο διάστημα, οι επιβάτες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.101.575 (+8,5%) και οι επιβάτες εξωτερικού σε 2.872.657 (+11,7%).\n\n\n\nΠερισσότερες πτήσεις, κυρίως διεθνείς\n\n\n\nΑνοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων. Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν 16.721 κινήσεις αεροσκαφών, αυξημένες κατά 9,4%, με τις διεθνείς πτήσεις να ενισχύονται κατά 12,8% και τις πτήσεις εσωτερικού κατά 3,9%. Στο δίμηνο, οι συνολικές πτήσεις ανήλθαν σε 34.469, με άνοδο 8,3%: οι πτήσεις εσωτερικού έφτασαν τις 12.666 (+5,8%) και οι διεθνείς τις 21.803 (+9,8%).\n\n\n\nΟ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σημειώνει ότι τα στατιστικά κίνησης του Φεβρουαρίου 2026 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς τα στοιχεία οριστικοποιούνται μετά την 20ή του επόμενου μήνα.