Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας στη Σητεία, καθώς εγκλωβίστηκε σε γεωργικό μηχάνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν όταν ο άτυχος 73χρονος βρισκόταν στο χωράφι του σε χωριό της Σητείας και προσπαθούσε να το οργώσει χρησιμοποιώντας φρέζα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για ένα μοιραίο λάθος ή έναν κακό χειρισμό, που είχε ως αποτέλεσμα ο 73χρονος να παγιδευτεί στα περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος. Ο εγκλωβισμός του αποδείχθηκε μοιραίος, προκαλώντας του τραύματα που οδήγησαν στον ακαριαίο θάνατό του.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε αργά το απόγευμα, όταν οι συγγενείς του, ανήσυχοι που ο άνθρωπός τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες, ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών τους. Μετά από σύντομη έρευνα στην περιοχή, οι κάτοικοι βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου μέσα στο χωράφι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 73χρονος ήταν Βρετανός ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιούνταν στη Σητεία.