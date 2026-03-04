Πέντε χρόνια μετά την ομόφωνη απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου και την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ανακοίνωσε την απόφαση του για τους 42 κατηγορούμενους.

Μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου 3 ετών το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και καταδίκασε για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης τους: Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος, Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης.

Ένοχος, όπως και πρωτοδίκως, για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα κρίθηκε ο Γιώργος Ρουπάκιας. Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτικο, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι (Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος).

Στο εδώλιο οδηγήθηκε ο Γιάννης Λαγός, ενώ και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αν και κρατούμενος βρίσκεται σε άδεια και ήρθε στο δικαστήριο μόνος, χωρίς συνοδεία. Όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

Στο ακροατήριο βρίσκεται η μητέρα του Παύλου Φύσσα αλλά και ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου.

Αυτή την ώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους.

«Ένοχοι όλοι της Χρυσής Αυγής»: Η ανακοίνωση έξω από το Εφετείο