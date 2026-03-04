Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε οι προσωπική μαρτυρία της εκπαιδευτικού Μαρίας Εζνεπίδου, ανιψιάς του Αγίου Παϊσίου και κόρη του μεγαλύτερου αδερφού του, Ραφαήλ.

Η κ. Εζνεπίδου μοιράστηκε πολύτιμες αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια και από την ανθρώπινη πλευρά του Αγίου, αποκαλύπτοντας στιγμές και συμβουλές που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στη ζωή και την πορεία της.

Μιλώντας στο vidcast του trikalavoice.gr, είπε αρχικά: «Είναι βαρύ να μας λένε ότι είμαστε συγγενείς του Αγίου. Ωστόσο δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Είναι βαρύ το όνομα που φέρουμε και πάντα προσπαθούμε η ζωή μας να είναι όπως θα ήθελε και ο Άγιος».

Τι είπε για τα παιδικά της χρόνια

«Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου, μέναμε στο σπίτι του Αγίου σε ένα δωμάτιο. Μας έβαζε να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε στην Παναγία. Μάλιστα μας έλεγε: “Θα σας δώσει και λουκούμι η Παναγία”», είπε επίσης.

Και συνέχισε: «Εκείνα τα χρόνια βρισκόταν στην Ιερά Μονή Στομίου. Όποτε ερχόταν στο σπίτι μας, συγκέντρωνε όχι μόνο εμάς, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς και μας μιλούσε. Μας προέβαλλε πολύ τον Άγιο Αρσένιο. Ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του. Αργότερα ο Άγιος έφυγε από την Κόνιτσα. Όταν πλέον δεν ερχόταν πια εκεί, κατέβαινε από το Άγιο Όρος στη Σουρωτή δύο φορές τον χρόνο. Εκεί φρόντιζα να πηγαίνω για να τον συναντώ. Ήταν ο ίδιος πολύ ταπεινός. Αποτελούσε παράδειγμα για όλους εμάς».

Εν τω μεταξύ η κ. Εζνεπίδου χαρακτήρισε «θαύμα» την τηλεοπτική σειρά για τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. «Έβλεπε τι συμβαίνει όπου κι αν πηγαίναμε και γι’ αυτό μας έλεγε να κρατάμε τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας και την αγάπη προς τον Θεό. Χαίρομαι που ακούω νέα παιδιά να λένε ότι μετά τη σειρά για τον Άγιο Παΐσιο άλλαξαν ζωή. Πολλοί ιερείς λένε ότι έχουν έρθει πάνω από 200 παιδιά, που δεν τα γνώριζαν πριν, και τώρα έρχονται για να εξομολογηθούν. Ακούω γονείς να λένε: “Ο γιος μου έβριζε και μετά τη σειρά σταμάτησε”. Δηλαδή εκκλησιάζονται, κοινωνούν, έχουν πάει σε πνευματικούς και έχουν αλλάξει ζωή μέσα από τη σειρά και όσα γίνονται με τον Άγιο. Ο Άγιος φρόντισε και έκανε αυτό το θαύμα στη νεολαία, στους μεγάλους, σε όλους μας μέσα από τη σειρά. Μπήκε μέσα στα σπίτια μας» , είπε.