Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατς.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται και οι New York Times, φέρεται ως πιθανός διάδοχος ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιλογή του υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης.

Την ίδια ώρα, κυκλοφόρησαν αναφορές περί συνεδρίασης 88 κληρικών – της Συνέλευσης των Ειδικών που είναι αρμόδια για την εκλογή Ανώτατου Ηγέτη – σε κτίριο που φέρεται να αποτέλεσε στόχο πλήγματος.

Ωστόσο, ιρανικές πηγές διέψευσαν ότι πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε συγκέντρωση σε συγκεκριμένο κτίριο και ότι τυχόν διαδικασίες έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, διαψεύστηκαν και φήμες περί θανάτου του φερόμενου διαδόχου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για νέο Ανώτατο Ηγέτη, με ορισμένους να αποδίδουν την καθυστέρηση σε ζητήματα ασφαλείας, υπό τον φόβο στοχοποίησης από ξένες υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του γιου του Χαμενεΐ έχει πυροδοτήσει συζητήσεις περί «δυναστικής διαδοχής», καθώς το ιρανικό Σύνταγμα δεν προβλέπει κληρονομική μεταβίβαση της εξουσίας.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν.

Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.