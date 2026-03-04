Βαρύ πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε στα 88 του, ο Βασίλης Δανιήλ.

Ο Βασίλης Δανιήλ είχε καταφέρει το 1988 να οδηγήσει τους «πράσινους» μέχρι και τα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA.

Ως τεχνικός του «τριφυλλιού» είχε τρομερή επίδοση νικών, πανηγυρίζοντας 106 θετικά αποτελέσματα σε 161 αγώνες, σε τρεις διαφορετικές θητείες, ενώ, είχε κατακτήσει το νταμπλ το 1991.

Για μια διετία υπηρέτησε και την Εθνική Ελλάδας, έχοντας βρεθεί στην άκρη του πάγκου της «γαλανόλευκης», από το 1999 έως το 2001.

Γεννημένος στην Καβάλα – όπου θα τελεστεί και η κηδεία του – αγωνίστηκε στον Ηρακλή της πόλης προτού αποσυρθεί πρόωρα και ασχοληθεί με την προπονητική από την ηλικία των 34 ετών.

Πέρασε από Νίκη Βόλου, Α.0. Πάτραι, Α.Ο. Ξάνθη, Δήμητρα Τρικάλων, Πτολεμαίο Πτολεμαΐδας, Α.Ο. Καβάλα, Καστοριά, Απόλλων Καλαμαριάς, Ξάνθη, Ολυμπιακό Βόλου, Λάρισα και Πανηλειακό