Οδηγία για προσωρινή απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στην Κύπρο εξέδωσαν οι ΗΠΑ, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας λόγω των περιφερειακών εξελίξεων. Η διπλωματική αποστολή συνεχίζει να λειτουργεί με το βασικό διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό.

Ταυτόχρονα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε και οδηγίες προς τους Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η νόμιμη είσοδος και έξοδος από τη χώρα επιτρέπεται αποκλειστικά μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ή από τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει ως νόμιμη την είσοδο μέσω του αεροδρομίου Ερτζάν ή λιμανιών στα κατεχόμενα.

Ταυτόχρονα αναφέρεται ότι η δυνατότητα παροχής προξενικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα του νησιού είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οι πολίτες των ΗΠΑ καλούνται να εγγραφούν στο πρόγραμμα STEP, να παραμένουν σε εγρήγορση και να διαθέτουν έτοιμο σχέδιο διαφυγής για κάθε ενδεχόμενο.