Δύσκολες ώρες περνούν τα χρηματιστήρια εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή και της παγκόσμιας αναστάτωσης που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, Η παγκόσμια οικονομία υφίσταται κλυδωνισμούς ενώ τη δυσκολότερη κατάσταση βιώνει η Νότια Κορέα καθώς το χρηματιστήριο της σημείωσε πτώση 11% γεγονός που ανάγκασε τις Αρχές να ενεργοποιήσουν έναν διακόπτη ασφαλείας.

Η Νότια Κορέα είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση στον κόσμο, καθώς εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο της μέσω των ναυτιλιακών διαδρομών που το Ιράν απειλεί να κλείσει.

Όταν το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε κίνδυνο, η Σεούλ πανικοβάλλεται πριν ακόμη ανοίξει η Wall Street, η οποία θα ανοίξει σε λίγες ώρες.