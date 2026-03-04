Σύμφωνα με το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στο προάστιο Χαζμία της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στη Χαζμία», νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, και «ασθενοφόρα» έσπευσαν εκεί.