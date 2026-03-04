BEAST

Μηνύματα από τον πρωθυπουργό

Καλημέρα σε όλους. Πολλά μηνύματα αναμένεται να σταλούν σήμερα από τον πρωθυπουργό κατά την παρέμβασή του στη Βουλή κυρίως για όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει τη συζήτηση για την επιστολική ψήφο και την τριεδρική περιφέρεια εξωτερικού στην Ολομέλεια και θα παρέμβει δίνοντας τον τόνο για την εθνική στρατηγική, ειδικά μετά και την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την απόφαση να θωρακιστούν περαιτέρω ευαίσθητες περιοχές στα νησιά του Αιγαίου.

Το αφήγημα της κυβέρνησης

Πάντως για την ελληνική κυβέρνηση η διαμορφωθείσα κατάσταση αξιοποιείται αρκετά για να ενισχυθεί ένα εθνικό αφήγημα που έχει ως επίκεντρο και την στήριξη της Κύπρου. Και αυτό από μόνο του είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά λόγω και της επαμφοτερίζουσας στάσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ειδικά από τα αριστερά. Και αυτές οι φωνές αναμένεται να ακουστούν και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, κυρίως από Σωκράτη Φάμελλο του ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Χαρίτση της Νέας Αριστεράς, αλλά και Δημήτρη Κουτσούμπα του ΚΚΕ. Το ίδιο αναμένεται να καταγραφεί και στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η καλή επαφή Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

Είχαν να βρεθούν κατ’ ιδίαν περίπου 14 μήνες. Ειδικά η υπόθεση των υποκλοπών έριξε βαριά τη σκιά της πάνω από τη σχέση τους. Και όμως οι τελευταίες εξελίξεις τους έφεραν κοντά. Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και όπως μου είπαν η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Και αποτιμάται και από τις δυο πλευρές ως θετική, ενώ πολλοί και από την κυβέρνηση έχουν να λένε πολύ καλά σχόλια για την υπεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη και κερδίζει πόντους από την χθεσινή συνάντηση.

Η απίθανη ατάκα του Ανδρουλάκη στον Μητσοτάκη

Το χθεσινό 40λεπτο τετ α τετ μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, λοιπόν, σε μια συγκυρία όπου η Μέση Ανατολή είναι πυριτιδαποθήκη, είχε όλα τα στοιχεία μιας θεσμικής επανεκκίνησης, ανάμεσα στους δύο πολιτικούς. Το κλίμα ανάμεσά τους ήταν καλό σε μία συνάντηση που αφορούσε τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα, με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε πραγματικά δύσκολη συγκυρία έμαθα ότι υπήρξε κλίμα πολιτικού επιπέδου ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα για τον ασφαλή επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών από τις εμπόλεμες ζώνες. Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις έμειναν στα γεωπολιτικά, πάντα ή σχεδόν πάντα υπάρχουν ατάκες στο παρασκήνιο των συναντήσεων. Όπως με ενημέρωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τον βοηθήσει αν θέλει στην πολιτική αποστρατεία. Συγκεκριμένα με δόση χιούμορ του είπε «αν θέλετε να βγείτε σε σύνταξη, θα σας αναλάβει ο Κώστας Τσουκαλάς», αναφέροντας τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος είναι γνωστός εργατολόγος και ο οποίος τον συνόδευε μαζί με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Μάντζο στην συνάντηση. Θα τον στεναχωρήσω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον βλέπω να κάθεται για πολύ καιρό ακόμα.

Η αλλαγή του Τσίπρα

Σε αυτό το σκηνικό έχει ενδιαφέρον η στάση του Αλέξη Τσίπρα, αρκετά διαφοροποιημένη από το παρελθόν. Ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων: «Η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, για πρώτη φορά με τόση ένταση και βαριές συνέπειες, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης. Πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις». Ε, αυτή η τοποθέτηση δεν άρεσε σε ΚΚΕ, σε πολλούς στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς. Όμως άρεσε σε ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα του πολιτικού συστήματος και όπως έμαθα έλεγαν πολλά θετικά σχόλια για την τοποθέτηση του Αλ. Τσίπρα.

Μέτωπο Φάμελλου – Χαρίτση

Την ώρα που ο πρωθυπουργός έχει ανοικτή την πόρτα του γραφείου του για να συναντηθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς, υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν να συνεδριάσει το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Σ. Φάμελλος και ο Αλ. Χαρίτσης έστειλαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τον καλούν να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο επίσης ενημέρωσαν με άλλη επιστολή, να συγκληθεί το Συμβούλιο. Όπως έμαθα από την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία διάθεση να συγκληθεί το Συμβούλιο διότι όπως μου έλεγε πολύ καλή πηγή, μια τέτοια κίνηση θα δραματοποιούσε αρκετά την κατάσταση και θα έστελνε άλλα μηνύματα.

Στον ψηλό αρέσουν τα δύσκολα

Μπορεί ένα Συνέδριο να δώσει τις λύσεις στην αντιμετώπιση της κρίσης της παραπληροφόρησης; Μάλλον όχι. Μπορεί όμως να βάλει τις βάσεις και να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα. Να αποτελέσει ίσως την αρχή για μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε κανόνες και προϋποθέσεις χωρίς φυσικά να παρεμποδίζεται η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Εύκολο δεν είναι σίγουρα, αλλά επειδή απ’ ό,τι έχω καταλάβει, του Παύλου Μαρινάκη του αρέσουν τα δύσκολα. Ανοίγει τον φάκελο παραπληροφόρηση και fake news με ένα συνέδριο το Athens Alitheia Forum «Confronting fake news and toxic discourse», που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός. Στο πλαίσιο αυτό την άλλη εβδομάδα, στις 10 και 11 Μαρτίου θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα ένα εκ των οποίων θα είναι και η ανωνυμία στο Διαδίκτυο. Και από ότι μαθαίνω μάλλον θα έχει και αρκετό κόσμο αν κρίνουμε από το ενδιαφέρον που ήδη υπάρχει και από την εκπροσώπηση πληθώρας μέσων ενημέρωσης μέσω δημοσιογράφων, ενώσεων και καθηγητών εντός και εκτός Ελλάδας και αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών. Να σημειώσω επίσης ότι το Συνέδριο θα κλείσει ο Πρωθυπουργός σε μια συζήτηση με τον Γιάννη Πρετεντέρη και τον καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιάννη Θεοχάρη.

Τα γενέθλια του πρωθυπουργού και οι ευχές

Γενέθλια σήμερα για τον πρωθυπουργό, ο οποίος ανήκει στον αστερισμό του Ιχθύος και κλείνει τα 57 του χρόνια. Μάλιστα χθες ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε τον συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου και ήταν προετοιμασμένος, καθώς του έκανε δώρο μια μπλε γραβάτα με τον ίδιο να τον ευχαριστεί από καρδιάς και να του απαντά: «Grate pleasure». Και μπορεί να μίλησαν για τα προγράμματα πρόληψης στα οποία έχει επενδύσει η κυβέρνηση επιδιώκοντας να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία των πολιτών, ωστόσο δεδομένου ότι η συνάντηση έγινε με φόντο την εύφλεκτη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, οι δύο άνδρες συζήτησαν για τις εξελίξεις και τη νέα κρίση που έχει δημιουργηθεί. Μένει να δούμε, εάν ο πρόεδρος της Τουρκίας θα αντιστρέψει τις ευχές σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ο πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες (26/2) του είχε ευχηθεί χρόνια πολλά τηλεφωνικά. Βέβαια το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό – ανετράπησαν οι συνθήκες και ο ρόλος της Άγκυρας μόνο «καθαρός» δεν είναι.

Γκρίνια που δεν προσκλήθηκαν

Με ενημέρωσαν για μία ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε στην συμφωνία της ίδρυση παραρτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στο Ίλιον και η θεσμοθέτηση και λειτουργία Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Και επειδή το έψαξα πρόκειται για μία κίνηση που είναι σημαντική και ουσιαστική γιατί δεν είναι απλώς μια εξαγγελία τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο τεχνοκρατικό σχεδιασμό για την αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων νοσοκομείων του κέντρου. Το «Αγία Σοφία», το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, δέχεται δυσανάλογο όγκο περιστατικών από τη Δυτική Αττική, ενώ με τη δημιουργία παραρτήματος στο Ίλιον αναμένεται να μειώσει την πίεση στα εξωτερικά ιατρεία και τα επείγοντα του κέντρου κατά τουλάχιστον 20 με 25%. Μία συμφωνία, που όπως είδα και εγώ από την ανάρτηση είχε την σφραγίδα του τριπτύχου του Άδωνι Γεωργιάδη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος αυτού του τόσου σημαντικού έργου που ακούει στο όνομα των υπολοίπων βουλευτών της Δυτικής Αττικής -Συρεγγέλα, Λοβέρδος, Κανελόπουλος- οι οποίοι δεν ήταν στο «κάδρο» με συνέπεια όπως μου είπε άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα της Νέας Δημοκρατίας να γκρινιάζουν. Όπως με ενημέρωσε συγκεκριμένα δεν είχαν «καλεστεί» σε ένα τόσο σοβαρό έργο που αφορά την περιφέρειά τους.

Η παράδοση της Α’ Αθηνών

Πάντα είχαμε να λέμε για την Α’ Αθηνών, αλλά πλέον θα λέμε για την εκλογική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο και την τριεδρική περιφέρεια εξωτερικού φέρνει πολλές αλλαγές που ουσιαστικά μας δίνουν άλλες ονομασίες, αλλά επί της ουσίας δεν αλλάζει η πολιτική γεωγραφία. Πέρα από την Α’ Αθηνών, καταργούνται τα Β1, Β2 και Β3 από τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής και θα τις ονομάζουμε πλέον: περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών. Θα λέμε επίσης περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και περιφέρεια Δυτικής Αττικής. Όμως παραμένουν οι ονομασίες, Α’ και Β’ Πειραιώς, αλλά και Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

Αλλαγή πλεύσης για τη ΔΕΘ

Άκουσα, τον Στέφανο Θεοδωρίδη, στο συνέδριο ακινήτων Prodexpo North στη Θεσσαλονίκη και ομολογώ πως η τοποθέτησή του έδειχνε μια σαφή μετατόπιση σε σχέση με όσα είχαν ακουστεί στο παρελθόν για το project της ΔΕΘ. Από τα τέσσερα συνεδριακά κέντρα που προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες, τελικά θα προχωρήσουν τα δύο. Στον χώρο της ΔΕΘ δεν θα δούμε ούτε εμπορικό κέντρο ούτε ξενοδοχείο, μια επιλογή που αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό και επιχειρεί να απαντήσει στις αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί. Το μητροπολιτικό πάρκο θα καλύπτει 120 από τα συνολικά 167 στρέμματα, ενώ υπάρχουν ακόμη 7.000 στρέμματα ελεύθερων χώρων με χαρακτηριστικά πρασίνου. Επίσης, θα διατηρηθούν το Αλεξάνδρειο Μέγαρο και ο πύργος του ΟΤΕ, ενώ το Βελλίδειο θα ανακατασκευαστεί ώστε να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο τελικός στόχος; Να καταστεί η Θεσσαλονίκη ισχυρός συνεδριακός και εκθεσιακός προορισμός, με προστιθέμενη αξία αντίστοιχη ευρωπαϊκών πόλεων που διαθέτουν σύγχρονες υποδομές.

Διαγωνισμός 600 εκατομμυρίων στην Αστυνομία

Σημαντικές εξελίξεις με νέο κύκλο διαγωνισμών που προωθεί το Υπερταμείο, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων, μέσα στο 2025 αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα και προμήθειες συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ. Το πακέτο αυτό αφορά κυρίως εξοπλισμό και μέσα για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού στόλου, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η στόχευση δεν περιορίζεται μόνο στην ανανέωση οχημάτων, αλλά επεκτείνεται σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, συστήματα υποστήριξης επιχειρήσεων και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Η έμφαση που δίνεται αποτυπώνει τόσο την ανάγκη εκσυγχρονισμού του στόλου όσο και την επιδίωξη για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Γιατί πούλησε ο Κάτσος το ποσοστό του στην Παλίρροια

Γιατί πούλησε ο Κάτσος το ποσοστό του στην Παλίρροια. Ο Βασίλης Κάτσος και η αδερφή του, Νέλλυ, είναι ιδιοκτήτες του ιδιωτικού επενδυτικού fund, VNK Capital. Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά του ονόματος των δύο αδελφών και το αρχικό του επιθέτου τους. Οι δυο τους είχαν συμμετοχή με 36% στην Παλίρροια, την εταιρεία που παράγει τα ντολμαδάκια και έχει έδρα την Εύβοια. Ωστόσο, αποφάσισαν να το επιστρέψουν στον βασικό μέτοχο της εταιρείας, Κώστα Σουλιώτη, ο οποίος τους το είχε πουλήσει πριν μερικά χρόνια. Ο λόγος; Ότι για όλες τις ιδιωτικές επενδύσεις όπως η συγκεκριμένη, υπάρχει ένα χρονικό όριο για να πουλήσει κανείς και να πάρει τα λεφτά του πίσω. Η Παλίρροια είχε προσπαθήσει πριν λίγο καιρό να πουληθεί ολόκληρη, αλλά τα λεφτά που της έδιναν ήταν λίγα, σε σχέση αυτά που ζητούσαν οι Κάτσος και Σουλιώτης. Έτσι, οι δύο πλευρές τα βρήκαν μεταξύ τους και αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με αυτόν τον τρόπο.

Ο «σκληρός» των ΕΛΤΑ στα κρασιά

Σας θυμίζω πριν λίγο καιρό το θόρυβο που είχε ξεσπάσει, όταν ο τότε διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, είχε προαναγγείλει το κλείσιμο ενός μεγάλου αριθμού υποαταστημάτων. Ο θόρυβος, οδήγησε στην παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα και στην συναινετική του «απομάκρυνση». Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του δεν άργησε να βρεθεί. Σε μία εταιρεία που αναζητά τα βήματά της και δεν είναι άλλη, από τον όμιλο Ελληνικά Οινοποιεία, του Ηλία Γεωργιάδη της Premia και του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Που έχει στην ιδιοκτησία της τον Μπουτάρη, τη Σεμέλη και το 50% στους Αμπελώνες Ναβαρίνου μαζί με την ΤΕΜΕΣ. Ο Σκλήκας ξέρει καλά από τρόφιμο και ποτό. Eίχε θητεύσει για πολλά χρόνια στη ΝΟΥΝΟΥ (Friesland Campina), στη Unilever, αλλά και στην Παλίρροια. Επομένως, είναι σαν να επισρέφει στον φυσικό του χώρο.

Σήμερα το «σφυρί» για το δεύτερο οινοποιείο του Κτήματος Σπυρόπουλος

Το πρώτο οινοποιείο του Κτήματος Σπυρόπουλος, αυτό της Μαντινείας, κατέληξε πριν λίγες μέρες στα χέρια της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, Sunrise II που συνδέεται με την Τράπεζα Πειραιώς. Το δεύτερο «σφυρί» χτυπάει σήμερα. Καθώς βγαίνει σε πλειστηριασμό και το δεύτερο οινοποιείο στην Νεμέα. Το ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό για οφειλές 250.000 ευρώ. Με επισπεύδουσα του πλειστηριασμού, τη Sunrise II, όπου όπως σας προείπα είναι αυτή που είχε αποκτήσει το πρώτο από τα δύο οινοποιεία πριν λίγες μέρες. Με σκοπό να το πουλήσει πιθανότατα σε επενδυτή που θα ενδιαφερθεί να το αγοράσει.

Κανένα θέμα επάρκειας παρά τον πόλεμο

Το βέβαιο είναι, ότι από τις συνέπειες που θα έχει ο πόλεμος στο Ιράν, δεν θα μας λείψουν τα βασικά. Μπορεί να ακριβύνουν, όπως συμβαίνει -αιτιολογημένα ή αναίτια- σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως δεν θα υπάρξουν ελλείψεις. Κάτι που άκουσα με σαφήνεια να λέει και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από τη σύσκεψη που είχε χθες με την επικεφαλής της νέας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη. Παρόλ’ αυτά άνθρωπος της αγοράς, μου έλεγε ότι είναι πιθανό τις επόμενες μέρες να δούμε μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα, από κάποιους που θα σπεύσουν να προλάβουν πιθανές αυξήσεις στα καύσιμα.