Ο γιος του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται να προηγείται για να διαδεχθεί τον πατέρα του ως ο επόμενος επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times, το οποίο αναφέρει ότι οι ανώτεροι κληρικοί που έχουν αναλάβει να επιλέξουν τον επόμενο ανώτατο ηγέτη ενδέχεται να ανακοινώσουν την απόφασή τους ήδη από το πρωί της Τετάρτης.

Αναφερόμενη σε Ιρανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, η εφημερίδα σημειώνει ότι οι κληρικοί έχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την ανακοίνωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη, φοβούμενοι ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες να στοχοποιηθεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι κληρικοί πραγματοποίησαν δύο εικονικές συνεδριάσεις για το θέμα την Τρίτη, ενώ αναφέρει και ιρανικό δημοσίευμα που σημειώνει ότι ένα κτίριο στην Κομ ήταν άδειο όταν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το έπληξαν σε αεροπορικό χτύπημα που στόχευε τη Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα που είναι επισήμως υπεύθυνο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη.

Το ρεπορτάζ των New York Times έρχεται μετά από ισχυρισμό του αντιπολιτευόμενου μέσου Iran International, ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει ήδη επιλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών ως διάδοχος του πατέρα του, επικαλούμενο «ενημερωμένες πηγές».