Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, ενώ στην Κύπρο οι Αρχές δίνουν οδηγίες στους πολίτες να φτιάξουν το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

Σε ανάρτησή του στο X το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου παρουσιάζει μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μετά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τους συμβουλεύουν μάλιστα να έχουν έτοιμο προληπτικά ένα τέτοιο σακίδιο.

«Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές», γράφει η ανάρτηση στο Χ.

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης



Το σακίδιο θα πρέπει να είναι αδιάβροχο και εύχρηστο και να περιέχει τα εξής: