Στιγμές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν στο Τελ Αβίβ, όταν εργαζόμενοι σε υπό ανέγερση οικοδομή βρέθηκαν μάρτυρες πυραυλικής επίθεσης σε διπλανό κτίριο. Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν το μέγεθος της έντασης που επικράτησε στην περιοχή, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με το υλικό που κάνει τον γύρο των social media, Κινέζοι εργάτες βρίσκονταν πάνω σε σιδερένια σκαλωσιά κτιρίου που κατασκευάζεται στο Τελ Αβίβ, τη στιγμή που σε μικρή απόσταση πύραυλος του Ιράν έπληττε παρακείμενο κτίσμα.

🚨 BREAKING: Chinese construction workers seen high atop steel girders at a major building site in #TelAviv.#Israel continues to rely heavily on foreign labor as construction projects push forward despite workforce shortages. 🏗️🇮🇱#TelAvivBlast #火花これやって #USIranWar pic.twitter.com/NvhzMXNHsv — Eyes on the Globe (@eyes_globe) March 3, 2026

Στο βίντεο διακρίνονται πυκνά, μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται από το σημείο της πρόσκρουσης, ενώ στη βάση του κτιρίου που δέχθηκε το πλήγμα φαίνεται να έχει ξεσπάσει φωτιά. Οι εργάτες, εμφανώς ταραγμένοι, ακούγονται να συνομιλούν μεταξύ τους καθώς παρακολουθούν τις δραματικές εξελίξεις.

Την ήδη αποπνικτική ατμόσφαιρα συμπληρώνει ο διαπεραστικός ήχος από τις σειρήνες που ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή αμέσως μετά το χτύπημα, εντείνοντας το κλίμα τρόμου που επικράτησε στο σημείο.