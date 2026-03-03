Η εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν το αποκορύφωμα δεκαετιών συλλογής πληροφοριών από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με ειδικούς, παλαίμαχους πράκτορες και αξιωματούχους από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, η επιχείρηση βασίστηκε σε κρίσιμους τεχνολογικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό που παρείχε η CIA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες τους τελευταίους έξι μήνες, οδηγώντας σε ένα ακαριαίο και φονικό πλήγμα που στόχευε στον «αποκεφαλισμό» του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε μαζί με επτά κορυφαία στελέχη της ιρανικής ασφάλειας, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης. Ταυτόχρονα, περίπου δώδεκα μέλη της οικογένειάς του και του στενού του περιβάλλοντος έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση που διήρκησε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Στην ίδια επίθεση, σαράντα ακόμα υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν.

Η εξόντωση του 86χρονου Χαμενεΐ αποτέλεσε την έναρξη της αεροπορικής εκστρατείας που εξαπέλυσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

Αν και το Ισραήλ έχει μακρά παράδοση στις στοχευμένες δολοφονίες στο εξωτερικό, είναι η πρώτη φορά που εξοντώνει έναν εν ενεργεία αρχηγό κράτους.

Ο Άμος Γιαντλίν, πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, χαρακτήρισε το πλήγμα ως έναν «τακτικό και επιχειρησιακό αιφνιδιασμό». Κι αυτό γιατί η κοινή εκτίμηση ήταν πως το Ισραήλ θα χτυπούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Η ακριβής ώρα της δολοφονίας καθορίστηκε από πληροφορίες που συνέλεξε η CIA για μια συνάντηση της ιρανικής ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης το πρωί του Σαββάτου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τους New York Times, ήταν ότι η CIA κατάφερε να επιβεβαιώσει στους Ισραηλινούς ομολόγους της τόσο την παρουσία του Χαμενεΐ στο σημείο όσο και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της σύσκεψης.

Οι Ισραηλινοί πράκτορες παρακολουθούσαν τον Χαμενεΐ για πολλά χρόνια, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά λεπτομερή φάκελο που περιείχε στοιχεία αναφορικά με την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, τους συνεργάτες του και την προσωπική του φρουρά.

«Είναι σαν ένα γιγάντιο παζλ. Ενώνεις όλα αυτά τα μικρά κομμάτια πληροφοριών», εξήγησε ένας βετεράνος της CIA με δεκαετίες εμπειρίας στην καταδίωξη στόχων υψηλού προφίλ.

Ο Ρόουελ Γκέρεχτ, πρώην αξιωματικός της CIA με ειδίκευση στο Ιράν, σημείωσε ότι το Ισραήλ είχε πράκτορες εντός του Ιράν, ικανούς να παρέχουν «ζωντανές» πληροφορίες και να εκτελούν μυστικές επιχειρήσεις.

Πριν από περίπου 20 χρόνια, η Μοσάντ άλλαξε στρατηγική, αποφασίζοντας να στρατολογήσει ντόπιους πράκτορες μέσα στο Ιράν, παρέχοντάς τους εξοπλισμό και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ο Νταβίντ Μπαρνέα, επικεφαλής της Μοσάντ από το 2021, δημιούργησε μια «ξένη λεγεώνα» πρακτόρων που αναπτύσσονται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής Γιόσι Μέλμαν, η στρατολόγηση τέτοιων πρακτόρων ήταν ευκολότερη στο Ιράν, όπου πολλοί αντιτίθενται στο καθεστώς.

Ο Guardian αναφέρει πως το Ισραήλ ήταν έτοιμο να εξοντώσει τον Χαμενεΐ από πέρυσι, αλλά ο Τραμπ ήταν διστακτικός. Αυτές οι επιφυλάξεις φαίνεται πως εξαφανίστηκαν μετά τη σύντομη σύγκρουση του περασμένου έτους, η οποία έληξε λίγο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Έκτοτε, η συνεργασία Ισραήλ και ΗΠΑ στο θέμα του Ιράν περιγράφεται ως «εξαιρετικά ενισχυμένη».

Η ροή πληροφοριών από τα δίκτυα της Μοσάντ στο Ιράν ενώθηκε την περασμένη εβδομάδα με τα δεδομένα από τις αμερικανικές υποκλοπές. Αυτός ο όγκος πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε από τα στρατιωτικά επιτελεία των δύο χωρών, επιτρέποντας τον καθορισμό των στόχων με χειρουργική ακρίβεια και την έκδοση της διαταγής για εκείνο το σύντομο αλλά καταστροφικό λεπτό.

«Εξήντα δευτερόλεπτα. Τόσο χρειάστηκε για την επιχείρηση, αλλά είναι το αποτέλεσμα προετοιμασίας ετών», δήλωσε ο Οντέντ Αϊλάμ, πρώην επικεφαλής του αντιτρομοκρατικού τμήματος της Μοσάντ. «Το σύγχρονο πεδίο μάχης δεν ορίζεται πλέον μόνο από τανκς και αεροπλάνα. Ορίζεται από τα δεδομένα, την πρόσβαση, την εμπιστοσύνη και τον σωστό χρόνο. Ένα λεπτό αρκεί για να αλλάξει μια ολόκληρη περιοχή».