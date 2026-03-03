Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή και επιθετική τοποθέτηση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε μια δραματική εκτίμηση για την κατάσταση στο Ιράν, κάνοντας λόγο για πλήρη αποδυνάμωση της στρατιωτικής του ισχύος και σοβαρά πλήγματα στους βασικούς μηχανισμούς άμυνας και διοίκησης της χώρας.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι κομβικοί τομείς των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν ουσιαστικά τεθεί εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Όπως ανέφερε, η αεράμυνα της χώρας, η πολεμική της αεροπορία, αλλά και το ναυτικό της, δεν είναι πλέον σε θέση να επιχειρούν, περιγράφοντας μια εικόνα συνολικής στρατιωτικής κατάρρευσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, δίνεται στο σκέλος που αφορά τις διπλωματικές εξελίξεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη φέρεται να επιδίωξε να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας, με τον Τραμπ να μεταφέρει χαρακτηριστικά τη φράση «They want to talk» (Θέλουν να συζητήσουν). Παρά την, όπως παρουσιάζεται, πρόθεση της ιρανικής πλευράς για διάλογο, η απάντησή του ήταν απορριπτική και λακωνική: «Πολύ αργά!».

O Τραμπ αναδημοσιεύει άρθρο της Washington Post με τίτλο: «Είμαστε μάρτυρες της γέννησης του δόγματος Τραμπ».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και κρατών του Κόλπου.

Επίσης, σημειώθηκε χτύπημα σε αυστραλιανή βάση στα ΗΑΕ, περίπου 24 χιλιόμετρα νότια του Ντουμπάι.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας επλήγη από δύο drones, τα οποία προέρχονται από το Ιράν.