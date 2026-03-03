Το Ιράν φέρεται να εμπλέκεται σε μια απίστευτη απάτη στη Βρετανία, με CEO κρυπτονομισμάτων να χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης με 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η αμερικανική ΜΚΟ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) πραγματοποίησε εκτενή έρευνα και αποκάλυψε πως στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργήθηκαν τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Zedxion και Zedcex με στόχο τη χρηματοδότηση της ελίτ ιρανικής φρουράς.

CEO εμφανίζεται μια γυναίκα ονόματι Elizabeth Newman (υπήκοος της Δομινικανής Δημοκρατίας), μόνο που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, έγραψε η Jerusalem Post, που αναπαρήγαγε τα ευρήματα της έρευνας.

Σύμφωνα με την OCCRP, τα επίσημα έγγραφα δείχνουν παρουσία της Newman σε όλο τον κόσμο, αλλά το μόνο στοιχείο που βρήκαν για την ταυτότητά της ήταν ένα εταιρικό της βίντεο. Ωστόσο, η γυναίκα που εμφανιζόταν ήταν στην πραγματικότητα ένα μοντέλο από αρχείο βίντεο με τίτλο «Όμορφη μαύρη γυναίκα μιλάει στην κάμερα», το οποίο είναι διαθέσιμο στο Shutterstock.

Η ΜΚΟ ανέφερε πως τα δύο ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων πλέον είναι κατοχυρωμένα ως «ανενεργά» στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελέγχονται από τον Babak Zanjani, έναν Ιρανό χρηματοδότη που καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για παροχή οικονομικής υποστήριξης προς τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ποιος είναι ο Zanjani

Ο Babak Zanjani είναι Ιρανός, ο οποίος το 2016 καταδικάστηκε σε θάνατο στη χώρα του, γιατί κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση κρατικών πετρελαϊκών κεφαλαίων. Εντούτοις, η ποινή του μετατράπηκε το 2024 και αποφυλακίστηκε επίσημα το 2025.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν στη φυλακή, φέρεται να δημιούργησε τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Zedxion και Zedcex, αμφότερα εγγεγραμμένα ως αμερικανικές εταιρείες, που λειτουργούσαν στη Βρετανία. Στόχος ήταν να παρακάμπτουν τις κυρώσεις προς το Ιράν και να μεταφέρουν κεφάλαια μέσω ενός παγκόσμιου χρηματοοικονομικού κόμβου με απόλυτη ανωνυμία.

Ενδεικτικά, από τον Αύγουστο του 2022, η Zedcex έχει επεξεργαστεί συνολικές συναλλαγές ύψους άνω των 94 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα τεράστιο ποσό που διακινήθηκε μέσω μιας εταιρείας η οποία, σύμφωνα με τα αρχεία εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχει δηλώσει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, τα δύο ανταλλακτήρια πιστεύεται ότι χρηματοδοτούσαν τους Χούθι στην Υεμένη, προσφέροντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια.

Τι γίνεται τώρα

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ιδρύθηκαν το 2021 και το 2022, από άτομα που πλέον δεν εμφανίζονται σε καμία εταιρεία, ούτε φαίνεται να είχαν άλλο ρόλο πέρα από να υπογράψουν για τη δημιουργία τους.

Αντιθέτως, τα Zedxion και Zedcex φαίνεται να διακινούσαν τεράστια ποσά από εταιρείες φαντάσματα, με μερικές από αυτές να βρίσκονται σε μαύρες λίστες του Ισραήλ για δεσμούς με το Ιράν και κυρίως με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Κοινοί παράγοντας και στις δύο περιπτώσεις το όνομα της Elizabeth Newman που εμφανίζεται ως CEO, αλλά και του Babak Zanjani που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος πίσω από την απάτη.

Πλέον, στην Αμερική είναι σε εξέλιξη έρευνες και έχουν επιβληθεί κυρώσεις στις δύο εταιρείες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βάλει κυρώσεις μόνο στο ένα ανταλλακτήριο. Επιπλέον, η μυστηριώδης CEO καλείται να εμφανιστεί σε βρετανικό δικαστήριο για να δώσει εξηγήσεις, αυτό όμως μάλλον δεν μπορεί να συμβεί, έγραψε η Jerusalem Post.