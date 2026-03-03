Η αυλαία της δίκης των δυο επιθεωρητών -ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας άνοιξε σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να επιβεβαιώνουν την υποστήριξη της κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνα.

Στο εδώλιο κάθισε ο ένας από τους δυο κατηγορούμενους που φέρονται να υπέπεσαν σε παραλείψεις και αντιφάσεις στο πόρισμά τους που αφορούσε τους ελέγχους για την καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης 717 που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών , όπου χάθηκαν 57 ανθρώπινες ζωές.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε στο πλευρό του για πρώτη φορά συνήγορο της επιλογής του ενώ ο δεύτερος ,ο οποίος απουσίαζε για λόγους υγείας , εκπροσωπήθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , γεγονός που προκάλεσε τις αντιρρήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας οι οποίοι επανέλαβαν τη θέση τους πως «παρανόμως» εκπροσωπείται από το δημόσιο .

Το θέμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στο προηγούμενο δικαστήριο το οποίο , μάλιστα , είχε αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης προκειμένου να κληθεί το ελληνικό δημόσιο και να παρασταθεί υποστηρίζοντας την κατηγορία.

Όπως διευκρίνισε ο πάρεδρος του ΝΣΚ, οι κατηγορούμενοι είχαν αρχικώς ζητήσει – βάσει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης – να αναλάβει την υπεράσπισή τους το ΝΣΚ, αίτημα που είχε γίνει δεκτό σε προηγούμενη δικάσιμο. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, το ΝΣΚ εκπροσωπεί μόνο τον δεύτερο ελεγκτή, καθώς ο πρώτος επέλεξε να στραφεί σε ιδιώτη συνήγορο.

Μεταξύ των 42 συγγενών των θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας είναι οι Παύλος Ασλανίδης, Βασίλειος Χατζηχαραλάμπους, Χρήστος Τηλκερίδης, Ζαφείρω Καρασάββα, Αντώνης Ψαρόπουλος, Ηλίας Παπαγγελής, Μαρία Καρυστιανού ,η οποία εκπροσωπήθηκε , αλλά και ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος βρέθηκε στη δικαστική.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε, μέσω του συνηγόρου του, και ο Γεράσιμος Ιάσονας ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού του Intercity.

«Δεν δεσμεύεται το δικαστήριο …»

Με την έναρξη της διαδικασίας μέλος του δικαστηρίου έκανε δήλωση αποχής η οποία έγινε δεκτή και αντικαταστάθηκε ενώ στη συνέχεια όλες οι πλευρές διατύπωσαν τα νομικά τους επιχειρήματα .

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε ότι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο δεσμεύεται από την απόφαση του προηγούμενου δικαστηρίου που αν και ανέβαλε τη διαδικασία δέχτηκε την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών .

«Εάν δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση δεν δεσμεύει το δικαστήριο σας …» ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης απευθυνόμενος στο δικαστήριο σημειώνοντας, παράλληλα , πως η επίμαχη απόφαση ως μη καθαρογραμμένη δεν έχει αιτιολόγηση και μπορεί να ανακληθεί .

Η υπεράσπιση εξέφρασε αντιρρήσεις για την παράσταση των συγγενών στη δίκη εκφράζοντας τη θέση πως «η βλάβη δεν συνδέεται αιτιώδως με το αδίκημα όποτε δεν πρέπει να γίνει δεκτή η παράσταση» και ζήτησε διακοπή της δίκης για να μελετήσει τα σχετικά έγγραφα της δικογραφίας.

Απόφαση για μαγνητοφώνηση του συνόλου της δίκης

Ζήτημα τέθηκε και για το θέμα της μαγνητοφώνησης του συνόλου της διαδικασίας με τον πάρεδρο του ΝΣΚ που εκπροσωπεί το δεύτερο κατηγορούμενο να επικαλείται σχετική υπουργική απόφαση που αφορά φωνοληψία σε συγκεκριμένα στάδια της δίκης.

Ο συνήγορος , ωστόσο , του πρώτου κατηγορούμενου διαχώρισε τη θέση του δηλώνοντας πως δεν έχει καμία αντίρρηση να καταγράφεται η διαδικασία.

Οι νομικοί παραστάτες των συγγενών των θυμάτων έκαναν λόγο για «δίκη εξαιρετικά υψηλού δημοσίου ενδιαφέροντος» σημειώνοντας πως η άλλη πλευρά δεν επιθυμεί τη «διαφάνεια στη διαδικασία» αν και εκπροσωπεί την Αρχή Διαφάνειας συμπληρώνοντας πως η καταγραφή της διαδικασίας θα αποτελέσει «εγγύηση της διαφάνειας».

«Τίθεται ζήτημα ελέγχου της διαδικασίας καθώς η παρουσία του ΝΣΚ είναι ελέγξιμη…» ανέφεραν χαρακτηριστικά επαναφέροντας το θέμα της παράστασης του δημοσίου στην πλευρά της υπεράσπισης και όχι απέναντι από τους κατηγορούμενους .

Το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη καταγραφή της διαδικασίας με φωνοληψία και στη συνέχεια η διαδικασία εστιάστηκε στην κλήση του δημοσίου από το προηγούμενο δικαστήριο ώστε να υποστηρίξει την κατηγορία.

Μάλιστα , οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας οι οποίοι χαρακτήρισαν «απολύτως παράνομη» την υπεράσπιση κατηγορούμενου από το δημόσιο έκαναν γνωστό πως με εξώδικο προς το ΝΣΚ εξέφραζαν τη θέση ότι λόγω της προηγούμενης δικαστικής απόφασης καθίσταται διάδικος κάτι που στην πράξη σημαίνει πως «δεν μπορεί να παρίσταται και από τις δυο πλευρές».

«Πρόκειται για νομικό παράδοξο» ανέφερε χαρακτηριστικά συνήγορος συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να εκπροσωπήσει το δημόσιο τον κατηγορούμενο .

Ο πρόεδρος της έδρας διευκρίνισε ότι το ΝΣΚ, σε εκτέλεση της προηγούμενης αναβλητικής απόφασης, απηύθυνε έγγραφο προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να ζητηθεί η εκπροσώπησή της από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ωστόσο, η Αρχή αρνήθηκε να προβεί σε σχετικό αίτημα με αποτέλεσμα το Δημόσιο τελικά να μην βρίσκεται στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Στο δικαστήριο πήρε το λόγο εκπροσωπος του ΝΣΚ ο οποίος εξήγησε πως για το λόγο αυτό δεν μπορούν να παρασταθούν.

«Επειδή το δικαστήριο κάλεσε το ελληνικό δημόσιο αποτελεί καθήκον μας να είμαστε εδώ για διευκρινίσεις…» ανέφερε ο εκπροσωπος του ΝΣΚ προσθέτοντας ότι «το δημόσιο παρίσταται ως υπεράσπιση λόγω ειδικής διαδικασίας».

Η πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επανήλθε ζητώντας με αίτημα να κληθεί εκ νέου το ελληνικό δημόσιο, μέσω του υπουργείου Οικονομικών.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος σημειώνοντας πως το δημόσιο «είχε κληθεί νομίμως και η Αρχή δήλωσε πως δεν επιθυμεί να παραστεί προς υποστήριξη κατηγορίας» .

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπογράμμισαν πως μέλη της Αρχής βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα γεγονός που προκάλεσε ένταση και με τους συγγενείς των θυμάτων .

Η υπεράσπιση αντέτεινε πως δεν μπορεί το δικαστήριο να υποχρεώσει την εκτελεστική εξουσία να παραστεί κάνοντας λόγο για αντισυνταγματική κίνηση . Επιπλέον , αναφερόμενη στην κλήτευση του δημοσίου από το προηγούμενο δικαστήριο την χαρακτήρισε άκυρη .

«Δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο παθών να συμμετάσχει στην ποινική δίκη» ανέφερε ο πάρεδρος του ΝΣΚ σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει πρωτεύων κανόνας που να επιβάλει στο Δημόσιο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Το δικαστήριο , τελικά, απέρριψε το αίτημα να κληθεί και πάλι το δημόσιο με επίδοση κλήσης στον υπουργό Οικονομικών αλλά και αυτό της ανάκλησης σκέλους της αναβλητικής απόφασης με το οποίο είχε κληθεί το ελληνικό δημόσιο και διέκοψε τη διαδικασία για τις 24 Απριλίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έξω από τη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν φοιτητές οι οποίοι κρατώντας πανό για τα Τέμπη φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης.