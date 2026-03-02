Για τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη μίλησε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας που χάθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία, τονίζοντας ότι «ο κόσμος ήταν πάρα πολύς και υποκλινόμαστε μπροστά του». «Χωρίς τον κόσμο δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Αν αυτός ο κόσμος δεν ήταν μαζί μας, κανείς δεν θα μας άκουγε», τόνισε.

Αναφερόμενος στην απουσία της Μαρίας Καρυστιανού από το βήμα, ο κ. Παπαγγελής είπε πως «οι ομιλίες των συνδικαλιστών είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια που ακόμη κι εγώ κάποια στιγμή σκέφτηκα να φύγω».

«Η Μαρία Καρυστιανού δεν βρισκόταν στην αρχική λίστα των ομιλητών, επειδή κάποιοι δεν το επιθυμούσαν. Ωστόσο, εγώ της είχα πει πως μετά τη δική μου ομιλία θα τη φωνάξω, όμως όταν ολοκλήρωσα είχε ήδη αποχωρήσει», είπε επίσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση να μην συμπεριληφθεί στους ομιλητές πάρθηκε, καθώς ορισμένοι θεώρησαν ότι η ομιλία της θα είχε πολιτικό χαρακτήρα.

«Δεν υπάρχει κανένας διχασμός ανάμεσα στις οικογένειες», είπε επίσης ο Ηλίας Παπαγγελής. «Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, απλώς υπάρχουν διαφορετικές αναλύσεις και διαφορετικές απόψεις», δήλωσε.