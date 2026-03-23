Ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτηση που έκανε ξέσπασε για τη χωρητικότητα της αίθουσας που φιλοξενεί τη δίκη των Τεμπών.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο κ.Πλακιάς ζήτησε παραιτήσεις υπουργών, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα αποτελεί ασέβεια προς την οικογένειά του, η οποία θρηνεί τρία παιδιά.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νίκος Πλακιάς:

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,

σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο @georgefloridis δύο χρόνια τώρα.

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€.

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.

@kmitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί .

Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη .

Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη .

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.

Ντροπή σας @georgefloridis και ντροπή και σε εσάς @kmitsotakis για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας.

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».