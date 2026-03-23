Ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτηση που έκανε ξέσπασε για τη χωρητικότητα της αίθουσας που φιλοξενεί τη δίκη των Τεμπών.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο κ.Πλακιάς ζήτησε παραιτήσεις υπουργών, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα αποτελεί ασέβεια προς την οικογένειά του, η οποία θρηνεί τρία παιδιά.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νίκος Πλακιάς:
«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,
σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .
Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο @georgefloridis δύο χρόνια τώρα.
Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.
Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€.
Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.
Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.
@kmitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .
Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί .
Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!
Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη .
Λυπάμαι ειλικρινά.
Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη .
Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.
Ντροπή σας @georgefloridis και ντροπή και σε εσάς @kmitsotakis για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας.
Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».
Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 23, 2026
