Σε δέκα συλλήψεις προχώρησε η γαλλική αστυνομία καθώς υπήρξε ένταση με οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν έξω από το Παρκ Ντε Πρενς, κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League με την Άρσεναλ.

Οι Παριζιάνοι μεταδίδουν στο γήπεδό τους τον τελικό για τους οπαδούς που δεν κατάφεραν να πάνε στη Βουδαπέστη, αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα είναι ήρεμα στη γαλλική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, οπαδοί προσπάθησαν να εισβάλουν στο Παρκ Ντε Πρενς και η κατάσταση ξέφυγε έξω από αυτό, καθώς έγιναν επεισόδια με την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε δέκα συλλήψεις.

🚨 Premières tensions au Parc des Princes avec un mouvement de foule.



Στόχος των αστυνομικών δυνάμεων είναι να ελέγξουν την κατάσταση στη συνέχεια και να μην υπάρξει ξανά ένταση μετά τη λήξη του αγώνα, όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα.