Ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης, διαψεύδει κατηγορηματικά με δήλωσή του το πρωτοσέλιδο του αυριανού φύλλου της εφημερίδας Documento, το οποίο τον συνδέει με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, επικαλούμενο παλαιότερες αποκαλύψεις των Anonymous, προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας, ενώ προχωρά και σε σύνδεση της υπόθεσης με τις υποκλοπές.

Στο προωθητικό κείμενο της εφημερίδας αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών. Από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding. Τι είχαν αποκαλύψει οι Anonymous για τη συνεργασία του Νίκου Μαραντζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνταν από το Foreign Office. Τι συνδέει τον πρώην πρωθυπουργό με τον εκφραστή του ιστορικού αναθεωρητισμού και σκληρό επικριτή της “πρώτης φοράς Αριστερά”».

To πρωτοσέλιδο του Documento

Η απάντηση του Νίκου Μαραντζίδη

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Μαραντζίδης χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «ανυπόστατο» και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας, ενώ συνδέει την υπόθεση με ζητήματα παρακολουθήσεων και πολιτικής στοχοποίησης.

Όπως αναφέρει, η ενασχόλησή του με την επιστημονική έρευνα τού έχει προσφέρει βαθιά κατανόηση των πολιτικών αντιπαραθέσεων και των ακραίων μορφών που αυτές μπορούν να λάβουν.

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί μια πολιτική προσωπικότητα που προκαλεί έντονα συναισθήματα, γεγονός που –κατά την άποψή του– οδηγεί ορισμένες φορές σε «σκοτεινά μονοπάτια» πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για ένα «άθλιο και παντελώς ανυπόστατο πρωτοσέλιδο», υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζεται ως «πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών» που συμβουλεύει τον πρώην πρωθυπουργό.

Με σκωπτική διάθεση αναφέρει πως «από σκαιός αντικομμουνιστής αναβαθμίστηκα, έγινα Τζέιμς Μποντ», ωστόσο υπογραμμίζει ότι θεωρεί την υπόθεση σοβαρή σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις παρακολουθήσεις και τη λειτουργία των θεσμών.

Κλείνοντας, αφήνει αιχμές ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα ενδέχεται να επιχειρούν να δημιουργήσουν συνδέσεις με ζητήματα «εθνικής ασφάλειας», ενώ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά, αξιοποιώντας κάθε δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της αλήθειας.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Η φύση των επιστημονικών μου μελετών, μου έχει διδάξει να έχω βαθιά κατανόηση της πολιτικής εχθρότητας και της σκοπιμότητας. Καθώς και γνώση του σε ποιες ακρότητες μπορεί αυτή να φτάσει.

Ο Τσίπρας άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ ένας άχρωμος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που γεννά συναισθήματα αγάπης αλλά και μίσους. Καμιά φορά και τις μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος. Αυτό οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια.

Ένα τέτοιο μονοπάτι φαίνεται ότι έχει πάρει αυτός που σήμερα, θέλοντας να χτυπήσει τον Τσίπρα, αναδεικνύει ένα άθλιο και παντελώς ανυπόστατο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Documento.

Που ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβουλεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων.

Εντάξει, για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ.

Για την υπόθεση της ΕΛ.Α.Σ όμως, και του Αλέξη Τσίπρα, που η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική στοχεύει να γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα του Μαξίμου, καθώς και τις παραφυάδες του που παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, δημιοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, δεν είναι ένα αστείο.

Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση και όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, επειδή αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα, θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια».



