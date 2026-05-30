Διευκρινίσεις για τη νέα επενδυτική συμφωνία που αφορά τη δημιουργία ναυπηγικού κόμβου στην Ελλάδα, έδωσε το πρωί του Σαββάτου 30/5 ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης ενώ αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα και στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews ο υφυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του με αναφορά στην απώλεια του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταγαρά, μιλώντας με θερμά λόγια για τη συμβολή του στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Όπως είπε, ο Νίκος Ταγαράς ήταν «ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε από τους λίγους το αντικείμενό του, το χωροταξικό σχεδιασμό», σημειώνοντας πως μπορούσε να γνωρίζει άμεσα τι ισχύει σε κάθε περιοχή της χώρας, παρά την πολυπλοκότητα των σχετικών θεμάτων. Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ακόμη ότι ο εκλιπών είχε ασχοληθεί με τα ειδικά χωροταξικά ήδη πριν από την κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας πως επρόκειτο για «ένα θέμα που είχε πάθος», ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και σήμερα «ο άνθρωπος αυτός προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στον τόπο».

Συμφωνία για τον Σκαραμαγκά – Επένδυση 1,4 δισ. και ναυπηγικός κόμβος για Μεσόγειο και ΝΑΤΟ

Ο υφυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμφωνία που υπεγράφη με τη συμμετοχή Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία ενός ισχυρού ναυπηγικού κόμβου, με επίκεντρο τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και την ευρύτερη ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος βρέθηκε στην κατοικία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου υπογράφηκε η σχετική συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «πάρα πολύ σημαντική».

Ο Χάρης Θεοχάρης εξήγησε ότι πρόκειται για τη συνέχεια του αρχικού μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί πριν από δύο μήνες στην Ουάσιγκτον μεταξύ των ίδιων εταιρικών σχημάτων και πλέον περνά στο στάδιο της πρακτικής εφαρμογής. «Τώρα πια αρχίζει και μπαίνει στην υλοποίησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η συνολική επένδυση θα φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ και θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Όπως διευκρίνισε, η πρώτη αφορά επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ, η δεύτερη 250 εκατ. ευρώ και η τρίτη 1 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι «σωρευτικά δηλαδή μιλάμε για 1,4 δισ.».

Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι μέσω της επένδυσης θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ώστε να πραγματοποιούνται επισκευές, επιδιορθώσεις και συντηρήσεις μεγάλων πλοίων και υποβρυχίων, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο δραστηριοτήτων για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Όπως είπε, το εγχείρημα αφορά καταρχάς τις ανάγκες του 6ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι ουσιαστικά «θα καλύψει όλες τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών» στην περιοχή.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στη συμμετοχή της νοτιοκορεατικής εταιρείας Hanwha, την οποία χαρακτήρισε φορέα υψηλής τεχνογνωσίας, σημειώνοντας ότι διατηρεί διαχρονικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, ο ιστορικός πρόεδρός της υπήρξε επί σειρά ετών Έλληνας επίτιμος πρόξενος στη Νότια Κορέα, ενώ ακόμη και σήμερα οι εγκαταστάσεις της φιλοξενούν τα γραφεία της ελληνικής πρεσβείας στη χώρα.

Πέρα από την αμερικανική διάσταση, ο υφυπουργός τόνισε ότι η συμφωνία έχει και έντονο ελληνικό και νατοϊκό αποτύπωμα. «Το δεύτερο που θα καλύψει είναι τις ελληνικές ανάγκες του ελληνικού ναυτικού», σημείωσε, εξηγώντας ότι μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε τα ναυπηγεία να μπορούν να συμμετέχουν σε σχετικούς διαγωνισμούς και να προσφέρουν υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος, καθώς οι εργασίες θα πραγματοποιούνται εντός της χώρας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η νέα αυτή υποδομή θα μπορεί να εξυπηρετεί και νατοϊκές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου. «Ουσιαστικά έρχεται και δημιουργείται ένα πλέγμα συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της χώρας μας και της Νότιας Κορέας», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για σύμπραξη πολιτικής, άμυνας και επιχειρηματικότητας.

Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας, σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, είναι και η επίδρασή της στην απασχόληση. Όπως τόνισε, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι υψηλής εξειδίκευσης και υψηλών αποδοχών. «Μιλάμε για πολύ εξειδικευμένες θέσεις, μηχανικούς, ειδικούς στις κατασκευές και ούτω καθεξής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο ναυπηγικό δίκτυο ανάμεσα στη Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, με τη χώρα μας να αποκτά κομβικό ρόλο για τη Μεσόγειο.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε τα χωρικά μας ύδατα ως θέατρο επιχειρήσεων» είπε για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Αναφερόμενος στο περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε με εκρηκτικά κοντά στη Λευκάδα, ο υφυπουργός προανήγγειλε διπλωματικές κινήσεις. Όπως είπε, ο σχεδιασμός θα γίνει σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο και εκτίμησε ότι θα υπάρξει και επίσημο διάβημα.

«Δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε να γίνει η Μεσόγειος και ιδιαίτερα τα δικά μας χωρικά ύδατα θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», τόνισε. Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι, παρότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, είναι διαφορετικό ένα μέσο να χρησιμοποιείται στο πεδίο επιχειρήσεων και διαφορετικό να ξεφεύγει από αυτό, παραπέμποντας σε πρόσφατα περιστατικά στη Ρουμανία και στη Βαλτική. «Καλό θα ήταν όσο γίνεται αυτό να περιχαρακωθεί και η διπλωματία να αναλάβει τα ηνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ελληνική πλευρά αναμένει απαντήσεις από το Κίεβο.

Παράλληλα, σημείωσε πως το ελληνικό πόρισμα είναι «πολύ συγκεκριμένο» και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για τα δεδομένα του περιστατικού.

Ελληνοτουρκικά: Θετική ατζέντα αλλά «χωρίς αυταπάτες»

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο υφυπουργός αναγνώρισε την ανησυχία που προκαλεί η αυξημένη ένταση στη ρητορική της Άγκυρας, υποστήριξε ωστόσο ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» έχει ουσιαστική αξία. Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το μέτρο της ταχείας βίζας για Τούρκους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η θετική ατζέντα παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως είπε, περισσότεροι από 250.000 Τούρκοι τουρίστες αξιοποίησαν πέρυσι τη σχετική διαδικασία, ενώ τόνισε ότι «δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό». «Το πιο επικίνδυνο είναι να δηλητηριαστούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών», υπογράμμισε.

Απαντώντας στην κριτική ότι τα «ήρεμα νερά» οδηγούν σε στασιμότητα, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε πως η Ελλάδα αξιοποιεί τον χρόνο αυτό για να αναπτύσσεται οικονομικά, να ενισχύει την άμυνά της και να διευρύνει τις διεθνείς της συμμαχίες.

Μάλιστα, ανέφερε ότι μέρος της εσωτερικής πίεσης που δέχεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετίζεται ακριβώς με την αίσθηση ότι η Ελλάδα αξιοποιεί την περίοδο ηρεμίας για να ισχυροποιηθεί στρατηγικά. Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει αυταπάτες για τις τουρκικές θέσεις. «Η Τουρκία δεν άλλαξε στάση», είπε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές διεκδικήσεις είναι «ανυπόστατες» και δεν έχουν επαφή με το διεθνές δίκαιο.

Ο υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε διαρκή εγρήγορση, απαντώντας σε κάθε σχετική πρωτοβουλία της Άγκυρας, όπως συνέβη και με τις επιστολές που κατατέθηκαν στον ΟΗΕ.

Εστιάζοντας τέλος στα σενάρια για νέες τουρκικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, υπογράμμισε ότι η ψήφιση ενός εσωτερικού νόμου δεν παράγει διεθνές έννομο αποτέλεσμα.

«Το μόνο που κάνει είναι να δυσκολεύει να βρεθεί κάποια λύση σε επόμενο χρόνο», ανέφερε, σημειώνοντας πως άλλο είναι ένας νόμος γενικών διακηρύξεων και άλλο μια πράξη που επιχειρεί να περιγράψει συγκεκριμένες διεκδικήσεις και συντεταγμένες. Όπως είπε κλείνοντας, η Ελλάδα θα αξιολογήσει κάθε τέτοια εξέλιξη ανάλογα με το περιεχόμενό της και θα διαμορφώσει αντίστοιχα τη στάση της.