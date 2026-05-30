Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός του Καναδά, Τζέσι Μαρς, ανακοίνωσε τα 26 ονόματα παικτών που βρίσκονται στην αποστολή για το προσεχές Μουντιάλ.

Στην αποστολή είναι και ο Αλφόνσο Ντέιβις, καθώς ο αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου ξεπέρασε τον τραυματισμό του από το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League.

Αναλυτικά η αποστολή του Καναδά:

Τερματοφύλακες: Μαξίμ Κρεπό, Όουεν Γκούντμαν, Ντέιν Σεντ Κλερ.

Αμυντικοί: Μόισε Μπομπίτο, Ντέρεκ Κορνίλιους, Αλφόνσο Ντέιβις, Λουκ Ντε Φουτζερόλ, Άλφι Τζόουνς, Αλιστάρ Τζόνστον, Ρίτσι Λαριέα, Νίκο Σιγκούρ, Τζόελ Ουότερμαν.

Μέσοι: Αλί Αχμέντ, Ταζόν Μπουκάναν, Μάθιου Τσοϊνιέρ, Στέφεν Εστακάο, Μαρσέλο Φλόρες, Ισμαέλ Κονέ, Λίαμ Μιλάρ, Τζόναθαν Οσόριο, Νέιθαν Σαλιμπά, Τζέικομπ Σάφελμπεργκ.

Επιθετικοί: Τζόναθαν Ντέιβιντ, Πρόμις Ντέιβιντ, Κάιλ Λάριν, Τανιολουβασέγι.

Ο Καναδάς βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ μαζί με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, το Κατάρ και την Ελβετία.