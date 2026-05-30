Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρεσβευτή της στην Αρμενία για «διαβουλεύσεις» σχετικά με τις σχέσεις του Γερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ημέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την χώρα του Νότιου Καυκάσου ενάντια στην οικοδόμηση στενότερων δεσμών με τις Βρυξέλλες.

«Ο Ρώσος πρεσβευτής στη Δημοκρατία της Αρμενίας, Σ. Κοπίρκιν, ανακλήθηκε στη Μόσχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν» με στόχο την οικοδόμηση «στενότερων δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονομεύοντας τη συνεργασία εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τις προειδοποίησης κατά του Γερεβάν για τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις του.

Χθες, η υπό την ηγεσία της Ρωσίας Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU) σε κοινό ανακοινωθέν υπογράμμισε θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αναστείλει αργότερα εντός του έτους τη συμμετοχή της Αρμενίας λόγω των φιλοδοξιών της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας των ανησυχιών ότι η προσπάθειά της να ενταχθεί στην ΕΕ θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια της EAEU,

Παράλληλα, η Μόσχα την προηγούμενη εβδομάδα προειδοποίησε την Αρμενία ότι θα αναστείλει ή θα τερματίσει συμφωνίες για την προμήθεια φθηνού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα αυτή του Νότιου Καυκάσου, αν προχωρήσει στην προσπάθειά της να ενταχθεί στην ΕΕ.

Η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί την Αρμενία εταίρο αλλά «δεν καλωσορίζει» την συνεργασία του Γερεβάν με εκείνους που θέλουν να βλάψουν την Ρωσία, είχε επίσης αναφέρει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μια εβδομάδα πριν τις αρμενικές εκλογές της 7ης Ιουνίου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν άνετη νίκη για το κόμμα “Πολιτικό Συμβόλαιο” του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν ο οποίος έχει σφυρηλατήσει μια θερμότερη σχέση με τη Δύση προς ενόχληση της Μόσχας.