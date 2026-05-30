Η εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές ταξιδιωτών και αρχών, με το τελωνείο των Ευζώνων να καταγράφει από τις πρώτες πρωινές ώρες ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις στη διέλευση.

Μεγάλες ουρές παρατηρούνται από νωρίς το πρωί στον συνοριακό σταθμό, όπου χιλιάδες πολίτες καλούνται να περιμένουν για αρκετές ώρες εξαιτίας της πλήρους ενεργοποίησης του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως μεταδίδει το Voria.gr, το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με βουλευτές να έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή ζητώντας διευκρινίσεις για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Πολύωρη αναμονή για οδηγούς και επιβάτες

Η ταλαιπωρία είναι ιδιαίτερα έντονη για όσους επιχειρούν να εισέλθουν στην Ελλάδα μέσω του συγκεκριμένου συνοριακού περάσματος.

Οι χρόνοι αναμονής για τα επιβατικά οχήματα φτάνουν περίπου τις δύο ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν η καθυστέρηση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πέντε ώρες. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό τόσο στους οδηγούς όσο και στους επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις μεγάλες ουρές που έχουν σχηματιστεί στα σύνορα.

Πρώτο μεγάλο κύμα εκδρομέων προς τη Βόρεια Ελλάδα

Ανάμεσα στους ταξιδιώτες βρίσκονται χιλιάδες εκδρομείς και οικογένειες που κατευθύνονται προς δημοφιλείς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Χαλκιδική, η Καβάλα και η Πιερία.

Η αυξημένη κινητικότητα συνδέεται με το πρώτο μεγάλο κύμα μετακινήσεων προς τις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι η κίνηση θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται στην εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Entry/Exit System/ EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί το νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξωτερικά της σύνορα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά σταδιακά τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων, καταγράφοντας ηλεκτρονικά κάθε είσοδο και έξοδο ταξιδιώτη που προέρχεται από χώρα εκτός ΕΕ και εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν για βραχεία παραμονή, έως 90 ημέρες.

Κατά την πρώτη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε διαδικασία καταγραφής που περιλαμβάνει:

Τα στοιχεία του διαβατηρίου τους.

Την ημερομηνία και το σημείο εισόδου ή εξόδου.

Βιομετρικά δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται σε κάθε επόμενη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Το EES αφορά αποκλειστικά πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν χωρίς να διαθέτουν καθεστώς μόνιμης διαμονής στην ΕΕ. Δεν εφαρμόζεται σε πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών του Σένγκεν ή σε κατόχους ειδικών αδειών μακροχρόνιας παραμονής.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύστημα θα συμβάλει:

Στην ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα.

Στον εντοπισμό όσων υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο χρονικό όριο παραμονής.

Στην αντιμετώπιση της χρήσης πλαστών ή παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών και ταξιδιωτικών ροών.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετά συνοριακά περάσματα της Ευρώπης. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την πρώτη καταγραφή απαιτείται η συλλογή βιομετρικών στοιχείων για εκατομμύρια ταξιδιώτες, διαδικασία που αυξάνει αισθητά τον χρόνο ελέγχου ανά άτομο.

Το EES αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών συνόρων. Το επόμενο βήμα θα είναι η εφαρμογή του συστήματος ETIAS, μέσω του οποίου πολίτες πολλών χωρών που σήμερα ταξιδεύουν χωρίς βίζα στην Ευρώπη θα χρειάζονται προηγούμενη ηλεκτρονική ταξιδιωτική έγκριση πριν από την αναχώρησή τους.

Με τα δύο αυτά συστήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλήρως ψηφιακό και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ελέγχου των εξωτερικών της συνόρων, συνδυάζοντας την ασφάλεια με την καλύτερη παρακολούθηση των ταξιδιωτικών μετακινήσεων.