Ο τελικός του Champions League, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (30/5).

Οι Παριζιάνοι είναι οι κάτοχοι του τίτλου και θέλουν να τον κατακτήσουν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, ενώ οι Λονδρέζοι θέλουν για πρώτη φορά να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης, έχοντας τέλεια ψυχολογία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από αναμονή 22 χρόνων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ιταλία (1ος Αγώνας)

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2026 Γιαντόνγκ Σονγκ – Ντέιβεσον Φιγκεϊρέδο

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Basket League 2025-26

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Tissot Sprint)

17:00 Meganews Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Water Polo League

17:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Basket League 2025-26

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ιταλία, Μουτζέλο – 1ος Αγώνας

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Αρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HDΜπεσίκτας – ΓαλατασαράιTurkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Βενέτσια Lega Basket Serie A