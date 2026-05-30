Η Ελληνική Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα – απάτη (phishing e–mail) που διακινείται το τελευταίο διάστημα, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ευρωπαϊκών φορέων κυβερνοασφάλειας, αλλά και του ονόματος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου, το μήνυμα εμφανίζεται να αποστέλλεται από τη διεύθυνση: [email protected] και φέρει ως θέμα «Εισβολή κυβερνοεγκλήματος».

Στο περιεχόμενο, αναφέρεται ψευδώς ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει εντοπίσει κυβερνοαπειλές που συνδέονται με τον παραλήπτη, ενώ γίνεται επίκληση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κυβερνοεγκλήματος (EC3) και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών, με στόχο να προσδοθεί αξιοπιστία στο μήνυμα.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διατυπώσεις που δημιουργούν αίσθημα φόβου και επείγοντος, κάνοντας λόγο για «άμεσες απαντήσεις», «κυρώσεις» και ακόμη και για «σύλληψη εντός 24 ωρών» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Παράλληλα, το e–mail επιχειρεί να παρουσιαστεί ως επίσημο έγγραφο, περιλαμβάνοντας στοιχεία υπηρεσιών και φορέων, ενώ εμφανίζει ως υπογράφοντα τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, χωρίς φυσικά να έχει οιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο μήνυμα.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και υπενθυμίζει ότι οι επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως το Gmail. Επιπλέον, τονίζει ότι δεν αποστέλλει e–mail με τα οποία ζητά από πολίτες να δώσουν εξηγήσεις για δήθεν ποινικά αδικήματα, ούτε απειλεί με συλλήψεις, ποινικές κυρώσεις ή προθεσμίες συμμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Οι πολίτες καλούνται να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα το μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχουν αλληλεπιδράσει με αυτό ή έχουν αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, συνιστάται να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Σώμα υπογραμμίζει ότι οι δράστες τέτοιων επιθέσεων εκμεταλλεύονται συχνά το κύρος δημόσιων φορέων και κρατικών αξιωματούχων για να πείσουν τα θύματά τους να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες ή να προχωρήσουν σε οικονομικές συναλλαγές.

Για αυτόν τον λόγο, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθημα πίεσης, φόβου ή κατεπείγοντος και να επαληθεύουν πάντοτε την ταυτότητα του αποστολέα.