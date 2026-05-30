Η Μαρία Σάκκαρη αν και ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση απέναντι στην Μάγια Κβαλίνσκα στον τρίτο γύρο του Roland Garros, τελικά ηττήθηκε με 2-1 σετ (1-6, 6-4, 6-2) και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Γαλλικού Όπεν.

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα τενίστρια ήταν αποτελεσματική κάνοντας μόλις επτά λάθη έναντι 14 της αντιπάλου της και πήρε το σετ με 6-1.

Στο δεύτερο σετ πάλι η Σάκκαρη ξεκίνησε καλά, αλλά στην συνέχεια φάνηκε πως κουράστηκε με αποτελέσματα η Πολωνή αντίπαλος της να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης και να φτάσει στο νικητήριο 6-4.

Το τρίτο σετ ήταν κακό για την Ελληνίδα τενίστρια. Η Κβαλίνσκα, που είναι 114η στον κόσμο προηγήθηκε με 3-1 και με τέταρτο break point έκανε το 4-1, για να πάρει τελικά το σετ με 6-2 και να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.