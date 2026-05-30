Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ αναμετρώνται στον τελικό του Champions League που γίνεται στην Puskas Arena της Βουδαπέστης και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Χάβερτς (6′) και Ντεμπελέ (65′ πεν.).

Οι Γάλλοι ήθελαν, όπως συνηθίζουν, να μπουν δυνατά στο παιχνίδι και να κυνηγήσουν από νωρίς το γκολ, αυτοί που το πέτυχαν όμως, αιφνιδιάζοντάς τους, είναι οι Άγγλοι.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Χάβερτς έφυγε στην αντεπίθεση, είχε πολύ χώρο, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε από κοντά για το 0-1, βάζοντας… φωτιά στον τελικό.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αμυνόταν εξαιρετικά στη συνέχεια και κρατούσε το προβάδισμα χωρίς να νιώσει πραγματική απειλή, στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Παριζιάνοι πίεσαν περισσότερο και κατάφεραν να βρουν τον τρόπο για να ισοφαρίσουν.

Στο 62′ ο Μοσκέρα ανέτρεψε τον Κβαρατσχέλια, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, η απόφαση επιβεβαιώθηκε από το VAR και στο 65′ ο Ντεμπελέ εκτέλεσε και έκανε το 1-1.