Ο Ματίας Αλμέιδα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μοντερέι και θέλει στην ομάδα τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2027, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Μεξικό.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του 30χρονου χαφ και μετά το Μουντιάλ οι δύο πλευρές θα συζητήσουν αναλυτικά τα πάντα, στο Μεξικό όμως εμπλέξουν στο όλο θέμα τη Μοντερέι, η οποία έχει πλέον για προπονητή τον Αλμέιδα.

Ο Αργεντίνος τεχνικός και ο Πινέδα είχαν συνεργαστεί με επιτυχία τόσο στην Τσίβας όσο και στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στις δύο περιπτώσεις, οπότε τον θέλει ξανά μαζί του, στη Μοντερέι αυτή τη φορά, με το μεξικανικό One Football να αναφέρει τα εξής…

«Η άφιξη του Ματίας Αλμέιδα στο Μοντερέι αρχίζει ήδη να αντανακλάται στον αθλητικό σχεδιασμό για το πρωτάθλημα του 2026. Η διοίκηση εργάζεται πάνω σε διάφορες κινήσεις για την ανασυγκρότηση ενός ρόστερ που προέρχεται από ένα απογοητευτικό εξάμηνο. Ενα από τα ονόματα που αναδεικνύεται έντονα είναι αυτό του Ορμπελίν Πινέδα. Η αποχώρηση του Σέρχιο Κανάλες άφησε ένα σημαντικό κενό στη δημιουργία του παιχνιδιού, και ο Αλμέιδα θεωρεί ότι ο Πινέδα θα μπορούσε να γίνει ο νέος ηγέτης της ομάδας.

Οι δύο τους συνεργάστηκαν στην Ελλάδα και διατηρούν μια εξαιρετική επαγγελματική σχέση, ενώ κατέκτησαν και το πρωτάθλημα με τη Τσίβας στο Clausura 2017. Αυτός ο δεσμός θα μπορούσε να είναι καθοριστικός για να πείσει τον Μεξικανό να επιστρέψει στη Liga MX. Η Μοντερέι διαθέτει σημαντικό οικονομικό περιθώριο μετά τα πρόσφατα έσοδά της και η διοίκηση φαίνεται πρόθυμη να υποστηρίξει το σχέδιο του Αλμέιδα. Η πρόθεση των Rayados είναι σαφής: να χτίσουν μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει ξανά τίτλους μετά από ένα από τα πιο απογοητευτικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών».