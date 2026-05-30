Μια προσωπική αφήγηση γύρω από το ασπρόμαυρο φόρεμα με το μαύρο κεντημένο τριαντάφυλλο που επέλεξε να φορέσει η Μαρία Καρυστιανού στην εκδήλωση στο «Ολύμπιον», όπου ανακοίνωσε την πολιτική της κίνηση, μοιράστηκε μέσω ανάρτησής του ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook, η δημιουργία του συγκεκριμένου σχεδίου συνδέεται, κατά τη δική του περιγραφή, με πρόσωπα που σχετίζονται με το περιβάλλον της κόρης της Μαρίας Καρυστιανού, Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον σχεδιαστή, το μοτίβο του μαύρου τριαντάφυλλου απέκτησε με την πάροδο του χρόνου έναν ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό, μέσα από μια αλληλουχία οικογενειακών και προσωπικών συνδέσεων, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δεν υπήρχε πρόθεση πολιτικού ή δημόσιου συμβολισμού πίσω από την επιλογή.

Στην ανάρτησή του περιγράφει επίσης μια σειρά από επαφές και συμπτώσεις που, όπως σημειώνει, συνδέουν πρόσωπα του επαγγελματικού και προσωπικού του περιβάλλοντος με άτομα του φιλικού κύκλου της Μάρθης. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, όπως αναφέρει, το μαύρο τριαντάφυλλο απέκτησε για τον ίδιο μια ξεχωριστή σημασία.

Ο Βασίλης Ζούλιας επισημαίνει ακόμη πως η Μάρθη και στενή φίλη της διατηρούσαν πολύ κοντινή σχέση και ότι κοινές εμπειρίες και πρόσωπα λειτούργησαν, κατά την εκτίμησή του, ως κρίκοι μιας αλυσίδας γεγονότων που δύσκολα θεωρεί τυχαία.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο σχεδιαστής αποδίδει στην επιλογή του φορέματος έναν βαθιά προσωπικό χαρακτήρα, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μάρθη».

