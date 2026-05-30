Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League μετά τη νίκη επί της Άρσεναλ στα πέναλτι, με τον Μαρκίνιος να σηκώνει ξανά την κούπα, στη Βουδαπέστη αυτή τη φορά.

Μετά το ιστορικό 5-0 επί της Ίντερ στο Μόναχο, η Παρί πανηγύρισε και στη Βουδαπέστη, κατακτώντας ξανά την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, έστω πιο δύσκολα αυτή τη φορά.

Έπειτα από έναν τελικό που εξελίχθηκε σε θρίλερ, απέναντι σε μια Άρσεναλ που επιβεβαίωσε πως είναι τρομερά δυσκολοκατάβλητη, η διαδικασία των πέναλτι ήταν αυτή που έκρινε τα πάντα, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να επικρατεί.

Και αφού επικράτησε, έστησε στη συνέχεια το δικό της πάρτι, από τη στιγμή που ο Αλεξάντερ Τσέφεριν έδωσε το τρόπαιο στον Μαρκίνιος για το σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Βουδαπέστης.