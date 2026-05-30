Στο Ασκληπιείο Βούλας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, δίχως να έχουν γίνει γνωστές, ως τώρα, λεπτομέρειες για τους λόγους που τον οδήγησαν στη νοσηλεία αυτή.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου, ο ξάδελφος του γιου της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη, Αιμίλιος, θέλησε να δείξει μέσω μιας φωτογραφίας πως εκείνος διατηρεί το χαμόγελό του μέσα στο νοσοκομείο.

Γι’ αυτό και προχώρησε, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στη δημοσίευση μιας φωτογραφίας στην οποία και ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ποζάρει πλάι του από το δωμάτιο του Ασκληπιείου.

“Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί” έγραψε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης στη λεζάντα με την οποία και επέλεξε να συνοδεύσει το εν λόγω φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δε, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση στον δικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας σαφές τα εξής για τη νοσηλεία του: “Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ”. “Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ”.