Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας σε κάθε επεισόδιο τη δυναμική του. Αυτό που θα δούμε αύριο, Κυριακή 31 Μαΐου στις 21:00, θα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα από απίστευτες μεταμορφώσεις, εντυπωσιακές ερμηνείες και απρόσμενες στιγμές, που θα συζητηθούν έντονα. Με υψηλής αισθητικής ψυχαγωγική ταυτότητα, το αγαπημένο σόου υπόσχεται μια ακόμη ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν, Μέμο Μπεγνή, και αυτό το βράδυ της Κυριακής θα τα έχει όλα. Ενέργεια, ένταση, συγκίνηση και εντυπωσιακές στιγμές που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Πριν από την παρουσίαση κάθε act, όμως, υπάρχει μια δημιουργική διαδικασία. Μέσα από αμέτρητες ώρες επίμονης δουλειάς και συνεχής δοκιμής, χτίζεται βήμα – βήμα η κάθε λεπτομέρεια σε φωνή, ερμηνεία, υποκριτική, κίνηση και εικόνα. Τα πάντα περνούν από μια απαιτητική προετοιμασία, μέχρι όλα τα στοιχεία να «δέσουν» και να δώσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα πάνω στη σκηνή.

Δείτε τις φωτογραφίες και το video από την προετοιμασία των παικτών και ετοιμαστείτε να μπείτε και εσείς στο μαγικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar».